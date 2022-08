Morning Meeting Forex : Avis de tempête !

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,75 90 AUD/USD Neutre 0,728 0,6886 EUR/AUD Neutre 1,537 1,451 EUR/CHF Baissier 0,995 0,95 EUR/GBP Neutre 0,8585 0,825 EUR/JPY Neutre 142,32 133,4 EUR/USD Neutre 1,0277 0,962 Range 1,0096/1,0277 GBP/JPY Neutre 168,5 160 Range 160,00/166,26 GBP/USD Neutre 1,2335 1,176 NZD/USD Neutre 0,6358 0,618 USD/CHF Neutre 1,006 0,9457 USD/CAD Neutre 1,3136 1,2740/70 USD/JPY Neutre 140 131,35

Le dollar n’a que peu évolué dans l'attente des données sur l'inflation américaine qui sont susceptibles de faire varier fortement les taux d'intérêt américains et le marché des changes.

Les chiffres sont attendus à 14H30. Les économistes s'attendent à une inflation globale de 8,7 % en glissement annuel, soit un léger recul par rapport au chiffre impressionnant de 9,1 % enregistré en juin. L'inflation de base est attendue à 0,5% en glissement mensuel.

Les mouvements du marché des devises ont été légers au cours des derniers jours et, pour les publications précédentes, les réactions ont été plus modérées que sur le marché obligataire plus volatile. Le billet vert est resté globalement stable hier et ce matin, bien qu'il ait marqué une pause dans son repli entamé à la mi-juillet.

Il se situe sur 135,00 yens japonais et s'est maintenu à 1,0208 dollar par euro sous la résistance à 1,0277. Les dollars australien et néo-zélandais se sont légèrement détendus, l'Aussie s'échangeant à 0,6950 USD, juste au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours et de la droite de résistance à 0,7050 USD.

Les traders s'attendent à ce que la réaction tourne autour du chiffre de l'inflation de base.

Le marché pourrait réagir plus fortement à une surprise à la baisse de l'IPC de base que par une surprise à la hausse alimentant les espoirs que la chute des prix des matières premières signifie que l'inflation peut rapidement diminuer. Un chiffre en baisse validerait le scénario que le pic d’inflation a été atteint et sera largement négatif pour le dollar américain.

Une lecture rapide de la réaction des décideurs de la politique monétaire pourrait venir des responsables de la Fed, Charles Evans et Neel Kashkari, qui doivent faire des discours à 17h0O et 20h00 GMT, bien qu'il y aura une autre série de données sur les prix en août avant la réunion de politique monétaire de septembre. Cependant, une forte baisse ponctuelle de l'IPC à ce stade pourrait ne pas signifier grand-chose pour la Fed. Ils ont besoin de voir au minimum une tendance cohérente sur plusieurs mois pour se retourner, alors que l'accélération de l'inflation signifie que beaucoup plus doit être fait sur le front du resserrement.

Une séance donc qui pourrait être très volatile…

