Morning Meeting Forex : L’inflation au centre du jeu

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,75 90 AUD/USD Neutre 0,728 0,6886 EUR/AUD Neutre 1,537 1,451 EUR/CHF Baissier 0,995 0,95 EUR/GBP Neutre 0,8585 0,825 EUR/JPY Neutre 142,32 133,4 EUR/USD Neutre 1,0277 0,962 Range 1,0096/1,0277 GBP/JPY Neutre 168,5 160 Range 160,00/166,26 GBP/USD Neutre 1,2335 1,176 NZD/USD Neutre 0,6358 0,618 USD/CHF Neutre 1,006 0,9457 USD/CAD Neutre 1,3136 1,2740/70 USD/JPY Neutre 140 131,35

Le dollar reste stable, les traders attendant les données sur l'inflation américaine qui doivent être publiées plus tard dans la semaine, se méfiant d'une surprise qui pourrait accroître la pression à la hausse sur les taux d'intérêt.

Les données sont attendues mercredi et l'anticipation est susceptible de maintenir les marchés calmes d'ici là.

La livre sterling s'est maintenue à 1,2085 USD et l'euro est resté sous sa résistance à 1,0277 USD, la crise énergétique du continent exposant la devise européenne à une récession sur le continent. Le yen s'est maintenu à 135,00 par dollar.

Les précédentes publications ont entraîné des réactions mitigées sur le marché des devises et il n'est pas clair si un chiffre élevé ferait remonter les attentes de taux et le dollar ensemble, ou les enverrait dans des directions opposées en alimentant davantage les craintes de stagflation.

Nous avons eu six chiffres de l'IPC cette année, quatre de ces six ont été des surprises à la hausse... mais l'impact sur le dollar est un peu ambigu.

Le marché voit l'inflation globale en glissement annuel à 8,7% - incroyablement élevé, mais inférieur au chiffre de 9,1% du mois dernier.

Les excellentes données sur l'emploi de la semaine dernière ont alimenté les attentes de hausses agressives des taux à court terme et le marché du Trésor a vu remonter les rendements à court terme, mais cela n'a guère modifié les taux longs.

Le rendement du Trésor à deux ans est maintenant supérieur au rendement à 10 ans, un indicateur fiable de récession, et l'écart est devenu le plus important depuis vingt ans.

Pourtant, lundi, une enquête de la Fed de New York a montré que les attentes des consommateurs en matière d'inflation ont fortement diminué en juillet, offrant peut-être une lueur d'espoir que la publication de l'IPC apporte un soulagement.

Le statut de valeur refuge du dollar rend toutefois la réaction du billet vert un peu plus difficile à prévoir, d'autant plus que les inquiétudes sur la croissance et les préoccupations géopolitiques doivent être intégrées dans l’équation.

Ce matin, la confiance des consommateurs a baissé en Australie pour le neuvième mois consécutif mais l’Aussie est restée stable.

La Chine a prolongé les exercices militaires près de Taïwan, et le ministre des affaires étrangères de l'île autonome a déclaré que la Chine utilisait les exercices lancés pour protester contre la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, comme prétexte pour préparer une invasion. Le yuan chinois a baissé légèrement à 6,7513 par dollar.

