Morning Meeting Forex : Le dollar soutenu par la hausse des rendements

Tableau des devises

Commentaire de marché

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,75 90 AUD/USD Neutre 0,728 0,6886 EUR/AUD Neutre 1,537 1,451 EUR/CHF Baissier 0,995 0,95 EUR/GBP Neutre 0,8585 0,825 EUR/JPY Neutre 142,32 133,4 EUR/USD Neutre 1,0277 0,962 Range 1,0096/1,0277 GBP/JPY Neutre 168,5 160 Range 160,00/166,26 GBP/USD Neutre 1,2335 1,176 NZD/USD Neutre 0,6358 0,618 USD/CHF Neutre 1,006 0,9457 USD/CAD Neutre 1,34 1,2740/70 USD/JPY Neutre 140 131,35

Le dollar a prolongé lundi son rallye contre le yen, le plus significatif depuis la mi-juin, soutenu par la hausse des rendements des bons du Trésor après la publication de données très positives sur l'emploi aux États-Unis, qui ont renforcé les attentes d'un resserrement plus agressif de la politique de la Réserve fédérale.

Le billet vert était en hausse de 0,31 % à 135,40 yens, et avait atteint plus tôt 135,58 yens, son plus haut niveau depuis le 28 juillet, après une hausse de 1,57 % au cours de la séance précédente, son plus gros gain en une journée depuis le 17 juin.

Les traders considèrent actuellement que la probabilité que la Fed poursuive le rythme de ses hausses de taux d'intérêt de 75 points de base lors de sa prochaine décision politique le 21 septembre est de 73,5 %, contre environ 41 % avant que les données étonnamment fortes sur l'emploi vendredi ne suscitent des inquiétudes quant à la croissance des salaires qui pourrait alimenter les pressions inflationnistes.

Cette semaine, l'accent sera mis sur l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui sera publié mercredi, et sur la question de savoir s'il peut renforcer les chances d'une augmentation massive des taux. Le marché s'attend à ce que l'inflation annuelle baisse à 8,7 % en juillet, contre 9,1 % précédemment.

Le rendement du Trésor à deux ans est resté élevé à 3,2628% dans les échanges à Tokyo ce matin, après avoir atteint 3,3310% à la fin de la semaine dernière, un niveau qui n'avait pas été vu depuis la mi-juin.

Le rendement à 10 ans s'est établi à 2,8470 %, restant proche du sommet de 2,8690 % atteint vendredi en deux semaines.

L'écart négatif entre les rendements à deux et à dix ans était de 42 points de base, après avoir atteint 45 points de base vendredi, le plus haut niveau depuis août 2000. Une courbe de rendement inversée est largement interprétée comme un signe avant-coureur de récession.

Ailleurs, l'euro a reculé à 1,01595 dollar, tandis que la livre sterling est revenue sur 1,2050 dollar.

La livre sterling a chuté jusqu'à 1,2004 dollar vendredi, au lendemain de la décision de la Banque d'Angleterre de relever ses taux d'intérêt d'un demi-point, comme prévu, tout en mettant en garde contre une récession prolongée. Les prévisions de récession de la Banque d'Angleterre soulignent la vulnérabilité de la livre à l'avenir.

