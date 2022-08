DXY : dans l’attente de l’IPC après un solide NFP

Points-clés de l’article sur le CAC 40:

Le dollar reprend de la hauteur grâce au solide NFP en attendant l’inflation

Le dollar DXY pourrait rebondir depuis sa moyenne mobile à 50 séances

Le dollar a repris de la hauteur face à ses principaux homologues internationaux vendredi grâce à la publication d’un solide rapport sur l’emploi. L’économie américaine a créé deux fois plus d’emplois que ce que prévoyait le consensus en juillet, ce qui a rassuré les opérateurs sur l’état de l’économie, mais a également renforcé les perspectives de resserrement monétaire. La probabilité d’une nouvelle hausse des taux de 75 points de base lors de la prochaine réunion en septembre est ainsi passée de 34% à près de 70% vendredi, les opérateurs anticipaient auparavant une hausse des taux de 50 bps.

Le dollar pourrait toutefois marquer le pas en attendant la publication des chiffres sur l’inflation aux Etats-Unis mercredi. Des chiffres supérieurs aux attentes viendraient là aussi renforcer les anticipations de resserrement monétaire, ce qui soutiendrait le dollar et ferait pression sur les autres devises et l’ensemble des autres marchés (obligataire, actions, or). Les chiffres sur l’inflation en Europe publiés plus tôt dans la matinée seront également à surveiller, car ils pourraient soutenir la monnaie unique, et donc fragiliser le dollar, s’ils ressortaient supérieurs aux attentes.

A moyen et long terme, la tendance haussière du dollar devrait toutefois se poursuivre tant que les perspectives économiques mondiales s’assombrissent et que la crise énergétique en Europe perdure. Le ralentissement économique mondial et le risque croissant de récession dans beaucoup d’économies développées sont des soutiens importants au dollar, les cambistes préférant le billet vert pour son aspect refuge.

Graphique journalier du cours du DXY réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le dollar DXY tente de rebondir depuis la semaine dernière après avoir retracé une partie de ses gains de début juillet. Le DXY tente de rebondir depuis sa moyenne mobile à 50 séances qui fait office de support depuis le début du conflit en Ukraine.

Le ratio rendement/risque est techniquement en faveur des achats au-dessus de ce support, d’autant plus que le marché semble avoir construit une base la semaine dernière. Le dollar DXY pourrait donc reprendre de la hauteur et dépasser son récent plus haut à environ 109 points au cours des prochaines semaines.

Un repli sous la moyenne mobile serait un premier signal de fragilité de la tendance haussière de fond du dollar, mais il serait encore trop tôt pour anticiper un retournement baissier majeur. Un retour à l’ancienne zone de résistance à 104-103 points serait à prévoir avant un éventuel rebond.

