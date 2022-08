Morning Meeting Forex : le dollar enraye sa correction

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,75 87,8 Marteau sur la zone 91,50 AUD/USD Neutre 0,728 0,6886 EUR/AUD Neutre 1,537 1,451 EUR/CHF Baissier 0,995 0,95 EUR/GBP Baissier 0,8585 0,825 EUR/JPY Neutre 144,3 133 Doji sur MM200 EUR/USD Neutre 1,0277 0,962 Rejet résistance GBP/JPY Neutre 168,5 160 Marteau sur support GBP/USD Neutre 1,2335 1,1412 NZD/USD Neutre 0,64 0,618 USD/CHF Neutre 1,006 0,9457 USD/CAD Neutre 1,34 1,271 USD/JPY Neutre 140 131,35 Préservation support en clôture

Le dollar s'est accroché dans des échanges agités mercredi, après sa plus forte hausse depuis des semaines, les responsables de la Réserve fédérale ayant évoqué le potentiel de nouvelles hausses agressives des taux d'intérêt.

L'indice du dollar américain, qui évalue la monnaie par rapport aux six principales devises, a progressé hier, dans un contexte de soulagement lié au fait que la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan n'a pas apporté de mauvaises surprises.

L'arrivée de Pelosi à Taïwan, que la Chine considère comme une province sécessionniste, a suscité la colère de Pékin, avec des avions de guerre qui ont survolé le détroit de Taïwan et l'annonce d'exercices militaires à balles réelles – les investisseurs s’attendant au pire. Le marché s'est un peu détendu par la suite.

Hier, les responsables de la Fed, Mary Daly et Charles Evans, ont signalé qu'eux et leurs collègues restaient résolus et "complètement unis" sur le fait de porter les taux à un niveau qui freinerait plus significativement l'activité économique.Les commentaires de Mme Daly, normalement très accommodante et de M. Evans, également très accommodant, ont contribué à la hausse des rendements et du dollar.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont restés stables ce matin après avoir bondi de près de 14 points de base pendant la nuit.

Les dollars des Antipodes sont restés bloqués près des plus bas de mardi et semblent prendre une pause après un mois de hausse. Le dollar australien a chuté mardi après que la banque centrale a ouvert la porte à un ralentissement ou à une pause dans le rythme des futures hausses. Le dollar néo-zélandais a glissé après une hausse surprise du chômage qui a également pesé sur les attentes de hausse.

