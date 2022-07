Title : (65 characters)

Morning Meeting Forex : Le yen contre attaque

Metadescription & Teaser : (165 characters)

Le chiffre du PIB américain hier négatif a fait chuter les rendements obligataires et relancé la devise nippone

SEO keywords :

Forex, Marché des devises, euro, US Dollar, yen

Content :

Points clés de l'article :

Tableau des devises

Commentaire de marché : Le yen se rebiffe, le dollar corrige

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,75 91,30/90 AUD/USD Neutre 0,7047 0,646 EUR/AUD Baissier 1,537 1,457 Doji sur support EUR/CHF Baissier 0,995 0,95 EUR/GBP Baissier 0,8585 0,825 Rupture MM200 EUR/JPY Neutre 144,3 133 Correction vers la MM200 EUR/USD Baissier 1,0277 0,962 GBP/JPY Neutre 168,5 160 GBP/USD Neutre 1,234 1,1412 NZD/USD Neutre 0,64 0,618 USD/CHF Neutre 1,006 0,95 Test support USD/CAD Neutre 1,34 1,271 USD/JPY Haussier 140 131,35 Correction

Le yen japonais se dirige vers son meilleur mois depuis près de trois ans, les inquiétudes concernant la croissance ayant entraîné une forte baisse des rendements américains et poussé les spéculateurs à sortir de leurs positions courtes sur le yen.

Des vagues d'achats ont fait grimper le yen d'environ 1 % au cours de la séance asiatique, prolongeant les gains de jeudi. Il est en hausse de 2 % pour le mois de juillet et a touché 132,78 par dollar, un sommet en six semaines.

Le yen suit souvent les mouvements des rendements du Trésor, en particulier le rendement à 10 ans. Un écart important par rapport aux rendements japonais,qui se maintiennent à des niveaux très bas, a rendu intéressant pour les investisseurs japonais de posséder des obligations américaines et pour d'autres de vendre à découvert le yen par rapport au dollar.

Mais cet écart s'est réduit d'environ 30 points de base en juillet, le mouvement le plus marqué depuis mars 2020, alors que les signes de ralentissement de la croissance américaine et des hausses de taux d'intérêt ont fait remonter les prix des obligations américaines.

Jeudi, les données ont montré que l'économie américaine s'est contractée de manière inattendue au dernier trimestre et mercredi, la Réserve fédérale a noté qu'un ralentissement de l'économie pourrait ralentir les hausses de taux d'intérêt.Les données sur la faible croissance font penser aux opérateurs que cela empêchera la Fed de relever les taux trop rapidement.

Le yen est aussi en passe de réaliser son meilleur mois en six ans contre un euro en difficulté. Bien qu'il soit en hausse cette semaine face au billet vert, l'euro est en baisse de 2,6% par rapport au dollar pour le mois de juillet et doit faire face à un prochain test avec les données sur la croissance de la zone euro attendues 11H00.Les prévisions tablent sur une faible croissance trimestrielle de 0,2% dans un contexte d'inflation élevée et de flambée des prix de l'énergie.

Le dollar américain a été globalement un peu plus faible hier, également, et l'indice dollar s'est dirigé vers une deuxième perte hebdomadaire consécutive à son plus bas niveau depuis le 5 juillet.

Cette faiblesse a permis aux dollars des antipodes d'atteindre des sommets sur plusieurs semaines et de réaliser une deuxième semaine consécutive de gains. Le dollar australien a atteint un sommet de six semaines à 0,7018 USD et le dollar néo-zélandais un sommet d'un mois à 0,6320 USD.

La Banque de réserve d'Australie se réunit la semaine prochaine, mais un taux d'inflation légèrement inférieur aux prévisions mercredi a calmé les anticipations sur une augmentation de 75 points de base et les traders s'attendent à une augmentation de 50 points de base du taux d'escompte.

La livre sterling a atteint son plus haut niveau sur un mois à 1,2208USD et est en hausse sur la semaine et le mois. La Banque d'Angleterre se réunit également la semaine prochaine, avec une hausse de 50 pb attendue.

Twitter @CDamestoy

