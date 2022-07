Morning Meeting Forex : Le dollar corrige après les propos de Powell

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,75 91,30/90 AUD/USD Neutre 0,7047 0,646 Test haut Canal baissier EUR/AUD Baissier 1,537 1,46 Test support EUR/CHF Baissier 0,995 0,95 EUR/GBP Baissier 0,8585 0,84 Rupture MM200 EUR/JPY Neutre 144,3 137 Retracement Fibonacci 61,8% en support EUR/USD Baissier 1,0277 0,962 GBP/JPY Neutre 168,5 160 GBP/USD Neutre 1,234 1,1412 NZD/USD Neutre 0,64 0,618 USD/CHF Neutre 1,006 0,9457 USD/CAD Neutre 1,34 1,271 USD/JPY Haussier 140 131,35

Le dollar a enregistré hier et ce matin des pertes modérées. Une reprise des actions mercredi a réduit la demande de liquidités pour le dollar. Le billet vert a étendu ses pertes dans la soirée lorsque les rendements des obligations américaines ont chuté après que le président de la Fed, M. Powell, a déclaré que la Fed offrirait "moins d'orientation" sur les mouvements de taux et qu'il sera probablement approprié de ralentir les hausses de taux d'intérêt à un moment donné.

Le FOMC a voté à l'unanimité en faveur d'un relèvement de 75 points de base de la fourchette cible des fonds fédéraux, de 2,25 % à 2,50 %, comme prévu, et a déclaré que la poursuite des hausses de taux "sera probablement appropriée." Le communiqué publié à l'issue de la réunion du FOMC indique que "les dépenses et la production ont ralenti", bien que "les gains d'emplois aient été robustes ces derniers mois."

Le président de la Fed, M. Powell, a déclaré que le marché du travail était extrêmement tendu et l'inflation beaucoup trop élevée, et qu'il était "essentiel" de ramener l'inflation à l'objectif de 2 % fixé par la Fed. Il a également déclaré que la création d'emplois sur le marché du travail est "toujours robuste" et "je ne pense pas que les États-Unis soient actuellement en récession." Il a ajouté que la Fed offrirait moins d'"orientations claires" sur les futurs mouvements de taux et qu'elle ralentirait probablement ses hausses de taux à un moment donné.

L'euro contre dollar s'est redressé après avoir atteint son plus bas niveau sur une semaine. De plus, la hausse des rendements des obligations d'État européennes a diminué les écarts de taux d'intérêt de l'Europe avec les Etats Unis. Mercredi, l'EUR/USD a d'abord atteint son plus bas niveau sur une semaine en raison des inquiétudes liées à la crise énergétique et après que l'indicateur de la confiance des consommateurs allemands a atteint un niveau record.

Un facteur négatif pour l'euro est l'inquiétude qu'une crise énergétique en Europe pourrait déclencher une récession après que les prix du gaz naturel européen aient grimpé à un sommet de 4 mois et demi, suite à l'annonce de cette semaine que la société russe Gazprom a réduit les flux de gaz vers l'Europe par le gazoduc Nord Stream à seulement environ 20% de sa capacité normale.

La masse monétaire M3 de la zone euro a augmenté de +5,7% en glissement annuel en juin, ce qui est supérieur aux attentes de +5,4% en glissement annuel.

La confiance des consommateurs allemands en août a chuté de 2,9 pour atteindre un niveau record de -30,6 (données de 2005), plus faible que les attentes de -28,9.

La paire USD/JPY a baissé de -0,25% mercredi. La baisse des rendements des obligations mercredi a pénalisé l'USD/JPY et renforcé le yen. L'USD/JPY a étendu ses pertes mercredi après-midi, le dollar tombant à son plus bas niveau de la séance lorsque le président de la Fed, M. Powell, a déclaré qu'il serait probablement approprié que la Fed ralentisse ses hausses de taux d'intérêt à un moment donné.

