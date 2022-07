Morning Meeting Forex : La réunion de la Fed principal catalyseur du marché cette semaine

Points clés de l’article :

Tableau des devises

Commentaire de marché

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 96,8 91,30/90 AUD/USD Baissier 0,7047 0,646 Canal baissier EUR/AUD Neutre 1,537 1,476 Test support EUR/CHF Baissier 0,995 0,9785 Consolidation EUR/GBP Neutre 0,872 0,84 Support MM200 EUR/JPY Neutre 144,3 137,1 Rebond sur retracement Fibonacci 61,8% EUR/USD Baissier 1,0628 0,962 Rebond technique GBP/JPY Neutre 168,5 160 GBP/USD Baissier 1,234 1,1412 NZD/USD Baissier 0,64 0,592 USD/CHF Neutre 1,006 0,953 USD/CAD Neutre 1,34 1,2822 USD/JPY Haussier 140 131,35

Le dollar est stable en ce début de semaine, les traders se préparant à une forte hausse des taux d'intérêt américains et cherchant la sécurité alors que les données indiquent un affaiblissement de l'économie mondiale.

La Réserve fédérale américaine conclut une réunion de deux jours mercredi et les marchés s'attendent à une hausse des taux de 75 points de base, avec environ 9 % de chances d'une hausse de 100 pb.

La réaction du marché dépendra de la détermination du président Powell à réduire l'inflation face au ralentissement de la croissance.

Le ralentissement a poussé les opérateurs à réduire leurs attentes en matière de resserrement, car ils craignent qu'une économie affaiblit ne puisse supporter qu'un nombre limité de hausses de taux.

L'indice dollar américain s'est stabilisé autour de 106,50, juste en dessous d'un sommet de deux décennies atteint à la mi-juillet à 109,02.

Cette idée a été confirmée par les données de vendredi, qui ont montré que l'activité commerciale aux États-Unis s'est contractée pour la première fois depuis près de deux ans ce mois-ci, que l'activité dans la zone euro a reculé pour la première fois depuis plus d'un an et que la croissance en Grande-Bretagne a atteint son plus bas niveau depuis 17 mois.

La tension géopolitique est également élevée, la croissance de l'Europe dépendant du gaz russe, et le Financial Times rapporte que la Chine a lancé des avertissements sévères contre un éventuel voyage à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi.

La crise énergétique et la menace permanente de l’arrêt des livraisons est un frein à l’attractivité de l’euro.

La livre sterling est aussi vulnérable en attendant le successeur de B. Johnson, même si les marchés tablent sur une probabilité de 60 % que la Banque d'Angleterre relève ses taux de 50 points de base la semaine prochaine.

Les données sur les prix à la consommation australiens sont attendues mercredi et devraient atteindre leur plus haut niveau depuis trois décennies. Un tel chiffre pourrait soutenir l'Aussie en augmentant les anticipations sur les hausses de taux même si normalement le dollar australien évolue principalement en fonction des perspectives économiques mondiales.

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE