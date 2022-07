EUR/USD : Le risque baissier reste intact

Points clés de l’article :

L'euro ne parvient pas à franchir une série d'obstacles

Les PMI décevants plombent le rebond de l’euro

L'euro a poursuivi son repli par rapport à son plus haut niveau depuis plus de deux semaines, les données décevantes sur l'activité en France et en Allemagne ayant poussé la monnaie unique à la baisse, un jour après que la Banque centrale européenne ait souligné que la trajectoire des taux d'intérêt dépendrait des données économiques.

L'activité des entreprises allemandes s'est contractée de manière inattendue en juillet, tout comme l'activité manufacturière française et la croissance des services qui a aussi ralenti, selon les enquêtes préliminaires des directeurs d'achat (PMI).

L'économie de la zone euro semblait se diriger vers une récession alors que l’activité aux Etats Unis ralentit plus rapidement.

L'euro était déjà plus faible, même après que la BCE ait relevé ses taux de 50 points de base hier, ce qui est plus que prévu, car son nouvel outil visant à protéger les États très endettés de la flambée des coûts d'emprunt n'a pas convaincu totalement les investisseurs.

La suppression de l'orientation prospective de la BCE sur les taux et le passage à une position dépendant des données, réunion par réunion, donnent à la banque centrale une fenêtre plus faible pour un nouveau resserrement.

Les opérateurs tablent désormais sur une hausse des taux de la BCE de moins de 110 points de base d'ici décembre, contre environ 120 points de base avant la publication des données.

EUR/USD : L’euro ne parvient pas à franchir une série d’obstacles

Le rebond récent de l’euro s’essouffle au contact de la droite horizontale à 1,0277. D’autres obstacles se dressent au-dessus avec la moyenne mobile à 34 périodes et l’oblique baissière reliant les sommets depuis février 2022.

Sous ce noyau de résistances, la tendance reste baissière. Le risque est donc de voir l’euro revenir sur la parité et si elle était cassée aller sur le support technique à 0,9623.

La tendance s’inverserait uniquement sur franchissement du dernier sommet à 1,0615.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

Analyse technique

