DXY : Davantage de hausse du dollar à s’attendre d’ici la fin de l’année

Le dollar pourrait continuer à reprendre de la hauteur ces prochains mois

Le dollar DXY pourrait rejoindre 120 points à long terme

Le cours du dollar recule depuis la fin de la semaine dernière après être remonté à un plus haut de 20 ans face à un panier de devises majeures. Les cambistes préfèrent sécuriser des profits et alléger leur exposition sur le dollar en amont de la BCE cette après-midi à l’issue de laquelle la banque centrale européenne pourrait finalement décider de remonter ses taux davantage que prévu.

Le dollar pourrait continuer à perdre de la hauteur à court terme si la BCE surprend avec une hausse des taux de 50 points et si la Fed ne surprend pas les marchés la semaine prochaine en remontant ses taux de « seulement » 75 points de base. Néanmoins, les perspectives haussières de fond du dollar restent toujours très ancrées. Le billet vert devrait continuer à profiter de la montée des incertitudes économiques ces prochains mois et notamment du risque croissant de récession des deux côtés de l’Atlantique, car lorsqu’une récession frappe l’Europe ou les Etats-Unis, les cambistes ont tendance à se précipiter vers la valeur refuge par excellence à savoir le cash en dollars.

Le resserrement monétaire des autres banques centrales a moins d’influence sur le marché des changes que les cycles économiques n’en déplaisent à certains. Sinon, les devises dont les banques centrales sont les plus avancées dans leur resserrement monétaire, à savoir la RBNZ et la Banque du Canada, surperformeraient le dollar américain, ce qui n’est pas le cas. Le dollar canadien est en baisse de plus de 2% et le dollar néo-zélandais de plus de 11% face au billet vert sur un an alors que la Banque du Canada et la RBNZ ont relevé leurs taux de 225 points de base sur la même période (contre 150 bps pour la Fed).

Les catalyseurs bearish pour le dollar seraient une nette amélioration des perspectives économiques mondiales ou un resserrement monétaire de la BCE beaucoup plus rapide que ce que prévoient actuellement les investisseurs, ce qui semble peu probable à moins que la Chine mette un terme à sa politique « zéro covid » et que les sanctions des Occidentaux contre la Russie sont levées.

Graphique journalier du cours du dollar DXY réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le DXY est récemment sorti par le haut du range entre environ 89 et 102 points dans lequel il évoluait depuis plus de 5 ans, ouvrant ainsi la voie à une poursuite de la tendance haussière de fond amorcé au début des années 2010.

Le DXY pourrait poursuivre son ascension ces prochains mois et se diriger vers ses sommets du début des années 2000 à environ 120 points, mais le seuil symbolique à 110 points sera une résistance intermédiaire à surveiller.

Ces perspectives haussières seraient techniquement invalidées en cas de réintégration du range. Dans ce cas, cela signifierait que la sortie par le haut du range était un « piège haussier » et que la tendance de moyen terme reste neutre à l’intérieur du range.

