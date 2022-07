Morning Meeting Forex : Le dollar fait une pause; AUD/USD, la RBA relance l’Aussie

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,3 91,30/90 AUD/USD Baissier 0,7047 0,646 Canal baissier EUR/AUD Neutre 1,537 1,476 EUR/CHF Baissier 1,0515 0,9785 EUR/GBP Neutre 0,872 0,84 Support MM200 EUR/JPY Neutre 144,3 137,1 Rebond sur retracement Fibonacci 61,8% EUR/USD Baissier 1,0628 0,962 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Neutre 165,28 160 GBP/USD Baissier 1,234 1,1412 NZD/USD Baissier 0,64 0,592 USD/CHF Haussier 1,006 0,953 USD/CAD Haussier 1,34 1,2517 USD/JPY Haussier 140 131,35

Les anticipations de hausse de taux se tassent

Le dollar américain s'est maintenu juste au-dessus de son plus bas niveau en une semaine hier, les marchés réduisant la probabilité d'une hausse des taux de 100 points de base de la Réserve fédérale ce mois-ci.

Le dollar australien est remonté à son plus haut niveau hebdomadaire, dans un contexte de commentaires hawkish de la part de la Reserve Bank australienne.

Les anticipations en faveur d'un assouplissement massif de la Fed se sont intensifiées la semaine dernière après que des données ont montré que l'inflation américaine, déjà au plus haut depuis quatre décennies, a continué à s'accélérer en juin. Mais certains responsables de la Réserve fédérale ont rapidement jeté de l'eau froide sur de tels propos, et les chiffres de vendredi ont montré un assouplissement des attentes d'inflation des consommateurs, qui ont atteint leur plus bas niveau depuis un an.

Les traders des contrats à terme liés au taux directeur des fonds fédéraux à court terme de la Fed, qui penchaient pour une hausse des taux d'intérêt d'un point de pourcentage complet pour la réunion des 26 et 27 juillet, ont fermement modifié leurs anticipations en faveur d'une hausse de 0,75 point de pourcentage, les chances étant pour la dernière fois d'environ 81 %.

En conséquence, l'indice dollar - qui évalue le billet vert par rapport à six autres devises – s’est replié vers 107,00. Il est loin de son sommet de 109,29 atteint la semaine dernière, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis septembre 2002.

Les opérateurs sont tournés vers l’échéance de jeudi, date à laquelle le gaz est censé recommencer à circuler dans le gazoduc Nord Stream, reliant la Russie à l'Allemagne, après une fermeture pour maintenance programmée.

Malgré cette incertitude, la Banque centrale européenne s'apprête à relever ses taux d'intérêt jeudi pour la première fois en plus de dix ans. Elle a annoncé une hausse de 25 points de base, mais l'inflation galopante incite certains opérateurs à opter pour une hausse d'un demi-point.

Ailleurs, le yen est resté proche de son plus bas niveau en 24 ans avant la décision de la Banque du Japon jeudi, la banque centrale s'étant engagée à plusieurs reprises ces derniers jours à maintenir des taux d'intérêt très bas.

L'Aussie est en nette progression ce matin. Les décideurs de la Reserve Bank of Australia (RBA) considèrent qu'il est nécessaire de resserrer davantage la politique monétaire après les récentes hausses, car les taux d'intérêt sont encore trop bas pour limiter les attentes en matière d'inflation dans un contexte de marché du travail solide, selon le compte rendu de sa réunion du début du mois. Une autre hausse de 50 points de base en août semble très probable.

AUD/USD : rebond technique au sein d’une tendance baissière

Depuis le doji du 14 juillet indiquant un essoufflement de la tendance baissière, le dollar australien effectue un rebond vers la zone de polarité à 0,6870.

Toutefois la tendance reste baissière, l’Aussie évolue au sein d’un canal baissier de moyen terme et sous la moyenne mobile à 34 périodes. Pour invalider cette tendance négative, il lui faudra franchir ces 3 obstacles (droite de polarité, MM34 et haut du canal).

Tant que ce n’est pas le cas, le risque est de voir la pression vendeuse reprendre le dessus vers 0,6465, retracement Fibonacci de 61,8% de la vague de hausse mars2020/février 2021.

Evolution du dollar australien en données quotidiennes :

