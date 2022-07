Morning Meeting Forex : Deux membres de la Fed calment les anticipations du marché, EUR/USD, l’euro préserve la parité… pour l’instant

Points clés de l’article :

Les membres de la Fed calment le jeu

L’ euro préserve la parité

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,3 91,30/90 AUD/USD Baissier 0,7047 0,646 EUR/AUD Neutre 1,537 1,476 EUR/CHF Baissier 1,0515 0,9785 EUR/GBP Neutre 0,872 0,84 Support MM200 EUR/JPY Neutre 144,3 137,1 Rebond sur retracement Fibonacci 61,8% EUR/USD Baissier 1,0628 0,962 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Neutre 165,28 160 GBP/USD Baissier 1,234 1,1412 NZD/USD Baissier 0,64 0,592 USD/CHF Haussier 1,006 0,953 USD/CAD Haussier 1,34 1,2517 USD/JPY Haussier 140 131,35

Les membres de la Fed calment le jeu

Le dollar est resté proche de son plus haut niveau depuis près de deux décennies dans les échanges asiatiques, après avoir glissé pendant la nuit après que deux responsables de la Réserve fédérale aient déclaré qu'ils étaient favorables à une hausse des taux plus faible que les 100 points de base sur lesquels les investisseurs pariaient.

Les traders ont augmenté les anticipations sur un resserrement massif de la politique monétaire de la Fed lors de sa réunion des 26 et 27 juillet, après que les données de mercredi ont montré que l'inflation des prix à la consommation a atteint le rythme le plus rapide depuis quatre décennies.

Mais ces anticipations ont été réduits après que le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, et le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, ont tous deux déclaré qu'ils étaient favorables à une nouvelle hausse de 75 points de base pour ce mois-ci, malgré les chiffres de l'inflation.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent actuellement une probabilité de 36 % d'une augmentation de 100 points de base, contre environ 70 % avant les commentaires.

Malgré ce recul, l'indice du dollar est en passe de connaître sa troisième semaine de hausse, avec une progression de 1,58 % par rapport à vendredi dernier, en raison des anticipations sur une Fed de plus en plus agressive et des craintes d'une récession qui en résulterait, qui ont alimenté la demande de la monnaie comme valeur refuge.

La progression du dollar est particulièrement manifeste contre le yen. La Banque du Japon est restée fidèle à son engagement en faveur d'une politique ultra-accommodante pour soutenir l'économie, et l'on s'attend à ce qu'elle maintienne les paramètres de stimulation monétaire lors de sa réunion de la semaine prochaine.

L'euro est resté stable au-dessus de 1,0020 USD, après avoir rebondi pour la deuxième journée consécutive sous la parité jeudi.

La monnaie unique a plongé jusqu'à 0,9952 dollar après que le Premier ministre italien Mario Draghi a proposé de démissionner, mais cette proposition a été rejetée par le président du pays.

La zone euro est aux prises avec une crise énergétique qui s'aggrave, la Russie ayant fermé un gazoduc pour une maintenance régulière d'une semaine, ce qui rend les marchés nerveux quant à savoir s'il sera remis en service, la Russie affirmant que cela dépendra de la demande et des sanctions.

Malgré l'incertitude, la Banque centrale européenne devrait maintenir la hausse de taux d'un quart de point qu'elle a annoncée pour la semaine prochaine, mais les perspectives sont bien en deçà de celles de la Fed, ce qui soutient la force du dollar par rapport à l'euro.

Dans le même temps, la livre sterling est tombée à 1,1826 dollar, après avoir atteint son plus bas niveau en 28 mois à 1,1760 dollar pendant la nuit. Elle a perdu 1,71 % depuis vendredi dernier et se dirige vers sa pire semaine depuis début mai, les troubles politiques jetant une ombre sur la monnaie.

Le yuan chinois a touché son plus bas niveau depuis deux mois par rapport au dollar et semblait prêt à subir sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mai, les faibles données économiques ayant soulevé des doutes quant à l'objectif de croissance économique de cette année.

L’euro préserve la parité

L’euro contre dollar a préservé la parité mais reste sous pression malgré un chandelier en forme de marteau hier qui pourrait laisser croire à un rebond. Cependant pour que cela soit le cas il faudrait que cette bougie soit confirmée par une séance haussière aujourd’hui. On pourrait alors assister à un rebond vers l’oblique baissière.

Si ce n’était pas le cas, la parité se retrouverait à nouveau sous pression avec une possibilité de se diriger vers le support d’Aout 2002 à 0,9623.

La tendance de court et moyen terme reste en effet négative sous la moyenne mobile à 13 périodes et sous l’oblique.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE