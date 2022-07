Morning Meeting Forex : Dollar fort avant l’inflation, le kiwi ne rebondit pas après la hausse des taux

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,3 91,30/90 Test zone de support AUD/USD Baissier 0,7047 0,646 EUR/AUD Neutre 1,537 1,476 EUR/CHF Baissier 1,0515 0,9785 EUR/GBP Neutre 0,872 0,843 Test MM200 EUR/JPY Neutre 144,3 137,1 Test retracement Fibonacci 61,8% EUR/USD Baissier 1,0628 0,962 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Neutre 168,7 160 GBP/USD Baissier 1,234 1,1412 NZD/USD Baissier 0,64 0,592 USD/CHF Haussier 1,006 0,953 USD/CAD Neutre 1,3077 1,2517 USD/JPY Haussier 140 131,35

Le marché dans l’attente des chiffres de l’inflation aux Etats Unis

L'euro oscille à peine au-dessus de la parité avec le dollar, les traders craignant que la monnaie unique ne soit forcée d'atteindre des niveaux jamais vus depuis des décennies si les données sur l'inflation américaine, qui doivent être publiées plus tard dans la journée, révèlent un niveau élevé.

Le billet vert est resté ferme dans les échanges asiatiques, et ni le dollar néo-zélandais ni le won sud-coréen n'ont bénéficié des hausses de 50 points de base des taux d'intérêt annoncées par leurs banques centrales mais prévues par le marché.

L'euro a perdu près de 12 % cette année et est tombé mardi à son plus bas niveau en 20 ans, la guerre en Ukraine ayant déclenché une crise énergétique qui a nui aux perspectives de croissance du continent. Il a chuté jusqu'à 1 dollar mais il pourrait aller encore plus bassi la hausse rapide des prix à la consommation aux États-Unis incite les investisseurs à parier sur une hausse des taux d'intérêt américains plus forte.

Les économistes prévoient que l'inflation globale américaine s'est accélérée à 8,8 % en glissement annuel en juin, un sommet en 40 ans, ce qui devrait renforcer les attentes de hausse des taux d'intérêt et aider le dollar.

L'euro est passé sous la parité avec le franc suisse et flirte avec une chute sous sa moyenne mobile de 200 jours contre la livre.

La livre sterling a également glissé en raison de la démission du Premier ministre britannique Boris Johnson la semaine dernière et de l’incertitude politique sur sa succession. Cependant, ce matin le chiffre du PIB britannique est ressorti meilleur que prévu, ce qui permet à la livre de se stabiliser dans les premiers échanges.

Indice Dollar : une tendance haussière bien ancrée

Le billet vert est bien orienté à la hausse au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes. L’indice pourrait rejoindre le plus haut d’Aout 2002 à 109,80.

Le RSI se situe en zone de surachat mais ne montre pas de signe de retournement

Evolution de l’indice dollar en données quotidiennes :

NZD/USD : après la hausse des taux, le kiwi reste faible

Le kiwi évolue dans une tendance baissière sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes descendantes avec une possible extension de sa chute vers le plus bas de Mai 2020 à 0,5921.

Pour remettre en cause ce scénario il faudrait dans un premier temps que le dollar néozélandais revienne au-dessus de la droite de polarité à 0,6200.

Evolution du NZD/USD en données quotidiennes :

