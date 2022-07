Morning Meeting Forex : L’euro proche de la parité contre dollar ; USD/JPY, USD/CHF : le billet vert poursuit à la hausse

Points clés de l’article :

L’ euro tout proche de la parité contre dollar qui progresse aussi contre les autres devises

USD/JPY : Le dollar yen reprend sa marche vers le haut

USD/CHF : la correction s’est achevée sur le retracement Fibonacci de 61,8%

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,3 91,30/90 Test zone de support AUD/USD Baissier 0,7047 0,646 EUR/AUD Neutre 1,537 1,476 EUR/CHF Baissier 1,0515 0,9785 EUR/GBP Neutre 0,872 0,843 Test MM200 EUR/JPY Neutre 144,3 137,1 Correction EUR/USD Baissier 1,0628 1 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Neutre 168,7 160 GBP/USD Baissier 1,234 1,1412 NZD/USD Baissier 0,64 0,592 USD/CHF Haussier 1,006 0,953 USD/CAD Neutre 1,3077 1,2517 USD/JPY Haussier 140 131,35

Le dollar américain a atteint un nouveau pic de deux décennies par rapport aux principales devises, porté par la recherche d’actif refuge et les attentes de nouvelles hausses de taux agressives de la Réserve fédérale, tandis que l'euro est resté proche de son plus bas niveau en 20 ans, se rapprochant de la parité avec le billet vert.

La tendance haussière pour le dollar, associée à une surprise à la hausse dans la publication des chiffres de l'emploi vendredi dernier, a contribué au dernier accès de force du dollar.

Cette hausse du dollar s'est manifestée sur la plupart des marchés des devises, l'euro tombant jusqu'à 1,0005 dollar lors de la séance asiatique, son niveau le plus faible depuis décembre 2002. La livre sterling a également baissé atteignant son plus bas niveau depuis deux ans à 1,1846 USD.

La dépréciation récente de l'euro semble avoir été largement motivée par la réévaluation par le marché du potentiel d'un ralentissement plus important de la croissance dans la zone euro, amplifié par les problèmes énergétiques, la guerre qui dure plus longtemps que prévu et les doutes sur l'outil anti-fragmentation de la BCE.

Les gouvernements, les marchés et les entreprises craignent que la Russie ne prolonge la fermeture du gazoduc en raison de la guerre en Ukraine, ce qui exacerberait la pénurie d'approvisionnement énergétique du continent et pourrait accélérer une récession.

La Fed devrait relever ses taux de 75 points de base pour la deuxième fois consécutive lors de sa réunion des 26 et 27 juillet. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient que ses taux de référence passeront à 3,50 % d'ici mars, contre 1,58 % actuellement.

Les investisseurs vont surveiller attentivement les données sur les prix à la consommation aux États-Unis qui seront publiées mercredi. Un taux annuel de 8,8% est attendu.

Le peso philippin a baissé de 0,59 % pour atteindre son plus bas niveau depuis septembre 2005, à 56,38 par dollar. Et le won sud-coréen a glissé à son plus bas niveau depuis avril 2009, à 1 315,2 par dollar.

Le dollar australien a atteint son plus bas niveau en deux ans, à 0,6716 USD dans un contexte de baisse des prix des matières premières et de nouvelles mesures chinoises de restriction anti-COVID.

USD/JPY : Le dollar yen reprend sa marche vers le haut

La tendance reste haussière au-dessus des moyennes mobiles ascendantes de court terme. Le dollar yen devrait rejoindre l’objectif psychologique à 140,00 dans un premier temps et en cas de franchissement se diriger vers le plus haut d’Aout 1998 à 147,63.

L’invalidation se situe sous 134,20, droite horizontale de support et passage de la moyenne mobile à 34 périodes.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

USD/CHF : la correction s’est achevée sur le retracement Fibonacci de 61,8%

Le dollar contre franc suisse a corrigé au mois de juin vers un retracement Fibonacci de 61,8% sur lequel il a rebondi. Sa progression a donc repris avec hier une validation venue du croisement des moyennes mobiles de court terme. La paire pourrait donc revenir à nouveau au-dessus de la parité.

Un retour sous le retracement Fibonacci de 38,2% remettrait en cause ce scénario.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

