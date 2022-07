Morning Meeting Forex : Le rapport sur l’emploi raffermit le dollar; EUR/USD, EUR/CHF : l’euro reste sous pression

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,3 91,30/90 Test zone de support AUD/USD Baissier 0,7047 0,6828/0,6775 Test zone de support EUR/AUD Neutre 1,537 1,476 EUR/CHF Baissier 1,0515 0,9785 EUR/GBP Neutre 0,872 0,843 Test MM200 EUR/JPY Neutre 144,3 137,1 Correction EUR/USD Baissier 1,0628 1 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Neutre 168,7 160 GBP/USD Baissier 1,234 1,1900/3 Test support NZD/USD Baissier 0,64 0,592 USD/CHF Haussier 1,006 0,953 USD/CAD Neutre 1,3077 1,2517 USD/JPY Haussier 140 131,35

Le rapport sur l’emploi permet à la Fed de défendre sa politique monétaire agressive

Vendredi, le dollar a d'abord atteint son plus haut niveau en 20 ans après que les données mensuelles sur les salaires aux États-Unis ont montré une augmentation plus forte que prévu des emplois non agricoles en juin et une augmentation plus rapide que prévu des salaires horaires en juin aux États-Unis, ce qui a renforcé les attentes pour que la Fed reste agressive dans le resserrement de sa politique monétaire. Les commentaires hawkish du président Williams de la Fed de New York et du président Bostic de la Fed d'Atlanta ont aussi contribué à soutenir le dollar.

Le nombre de salariés non agricoles a augmenté de 372 000 en juin aux États-Unis, ce qui est supérieur aux attentes de 265 000. Le taux de chômage de juin est resté inchangé à 3,6 %, conformément aux attentes.

Le salaire horaire moyen de juin aux États-Unis a augmenté de +5,1 % en glissement annuel, ce qui représente un ralentissement par rapport au taux de 5,3 % en glissement annuel de mai et la plus faible augmentation en six mois, mais qui est supérieur aux attentes de +5,0 % en glissement annuel.

Le président de la Fed de New York, M. Williams, a déclaré que l'inflation est "très élevée" et constitue la principale menace pour l'économie. Il a ajouté que la Fed est "fermement engagée" à ramener l'inflation à 2 % et qu'elle surveillera les données pour déterminer à quel niveau ou à quel rythme il convient de relever les taux d'intérêt.

Le président de la Fed d'Atlanta, M. Bostic, a déclaré que "le formidable élan de l'économie me laisse penser que nous pouvons modifier les taux de 75 points de base lors de la réunion du FOMC de juillet et ne pas voir de dommages prolongés à l'économie en général".

L'EUR/USD s’est bien repris vendredi avec des rachats de short mais reste sous pression. La divergence des rendements des obligations d'État a affaibli les différentiels de taux d'intérêt et exercé une pression sur l'euro, le rendement du T-note à 10 ans grimpant à un plus haut d'une semaine vendredi alors que le rendement du bund allemand à 10 ans est resté essentiellement stable.

La hausse des rendements des T-notes vendredi a aussi pesé sur le yen. De plus, les données économiques japonaises plus faibles que prévu ont affaibli la devise nipponne.

Les paris longs nets des spéculateurs sur le dollar américain ont augmenté au cours de la dernière semaine, tandis que les paris baissiers nets sur l'euro ont atteint leur plus haut niveau depuis novembre, selon les calculs de Reuters et les données de la Commodity Futures Trading Commission américaine publiées vendredi.

EUR/CHF : Le franc suisse garde un potentiel haussier

L’euro contre franc suisse reste dans une dynamique baissière sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes descendantes. Les cours pourraient se diriger vers 0,9785, plus bas de janvier 2015.

Un retour au-dessus de la parité serait un signal positif mais l’invalidation de la tendance se matérialiserait au-dessus de la droite de polarité à 1,0515.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

EUR/USD : La tendance baissière reste le scénario principal

Le marteau de vendredi indique qu’à proximité de la parité des rachats de positions vendeuses ont eu lieu avant le week-end. Un rebond est possible vers 1,0350 mais le chandelier de vendredi ne signifie pas qu’un retournement de tendance a débuté.

La tendance reste baissière sous l’oblique et la parité reste le premier objectif.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

