EUR/USD : Gare au seuil de la parité

L’ euro tombe à son plus bas niveau en 20 ans face au dollar

L’ EUR/USD pourrait rebondir à l’approche du seuil de la parité

L'euro poursuit sa chute face à ses principales contreparties à court terme, notamment face au dollar, contre lequel il est tombé à son plus bas niveau depuis 2002, proche du seuil symbolique de la parité. La monnaie unique est pénalisée depuis plusieurs séances par l'absence de ton plus hawkish de la BCE malgré des données sur l'inflation qui ont empiré en atteignant un nouveau record à 8,6% en juin pour la zone euro, selon les données préliminaires.

L'euro devrait rester sous pression dans les prochains jours tant qu'aucun membre influent de la BCE ne durcit son langage en matière de politique monétaire. Un rebond pourrait se produire si des membres influents traditionnellement en faveur d'une politique monétaire modérée (dovish), comme le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, se prononcent en faveur d'une accélération du resserrement monétaire.

La publication du rapport mensuel sur l'emploi américain cet après-midi aura également son lot d'influence sur l'euro et pourrait provoquer un rebond s'il est décevant ou au contraire renforcer la pression s'il s'avère meilleur que prévu.

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Quoi qu'il en soit, l'euro pourrait bientôt rebondir car les opérateurs de marché seront probablement très actifs au niveau du seuil de parité. De plus, l'EUR/USD semble particulièrement survendu, l'indicateur de momentum RSI évoluant dans sa zone de survente et les écarts entre le taux de change et ses moyennes mobiles à 20 et 50 séances étant les plus élevés depuis le début de la tendance baissière il y a un an. Il ne serait pas surprenant d'assister à un rebond pour purger l'excès baissier au cours des prochaines séances.

Cependant, les perspectives de fond restent baissières car les perspectives économiques devraient continuer à se détériorer dans les mois à venir avec un resserrement des conditions de crédit et une inflation élevée. L'EUR/USD devrait donc être pénalisé par le caractère cyclique de l'euro et le caractère refuge du dollar.

Techniquement, il sera probablement préférable d'attendre une cassure de la moyenne mobile à 200 jours, actuellement autour de 1,10$, avant de miser sur un retournement haussier majeur de la monnaie unique. L'euro est le plus susceptible d'amorcer un retournement haussier lorsque l'économie mondiale accélérera, ce qui ne devrait pas se produire avant plusieurs trimestres, à moins que la reprise chinoise soit si forte qu'elle entraîne les autres grands blocs économiques.

