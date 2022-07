Morning Meeting Forex : Le dollar garde le cap; EUR/USD, vers la parité… à minima

Points clés de l’article :

Tous les vents sont favorables pour le billet vert

EUR/USD : Des perspectives bien négatives

Tous les vents sont favorables pour le billet vert

Un cocktail de craintes liées à la croissance mondiale, à la fermeté de la Réserve fédérale et à la faiblesse de l'euro a fait grimper le dollar américain à son plus haut niveau depuis environ 20 ans, et le billet vert pourrait ne pas s’arrêter là.

L'indice dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six grandes devises, est en hausse de 12 % en 2022.

De multiples facteurs sont à l'origine des gains du dollar. Les investisseurs estiment que la Réserve fédérale devrait continuer à relever les taux d'intérêt de manière plus agressive que de nombreuses autres banques centrales mondiales, alors qu'elle est confrontée à la pire inflation américaine depuis des décennies, ce qui rend le dollar plus attrayant pour les investisseurs à la recherche de rendement.

Dans le même temps, certains analystes s'inquiètent du fait que le resserrement monétaire de la Fed et des autres banques centrales risque de précipiter l'économie mondiale dans une récession. D'autres acteurs du marché détiennent des dollars parce qu'ils pensent que les États-Unis résisteront mieux que d'autres pays à une récession mondiale imminente.

Le billet vert s'est apprécié par rapport à tous les pays du G10, le yen japonais étant le plus touché, la Banque du Japon s'opposant à la vague de resserrement monétaire des banques centrales mondiales.

La ruée vers le dollar dans un contexte de risques croissants de récession mondiale s'est conjuguée à la flambée des prix du gaz en Europe pour ramener l'euro à son plus bas niveau depuis deux décennies et à une parité proche de celle du billet vert. Cette baisse de l’euro pourrait se poursuivre vers la parité à minima. La Livre subit elle aussi la remontée du billet et pourrait se diriger vers 1,1500.

EUR/USD : Des perspectives bien négatives

L’euro contre dollar a accéléré à la baisse depuis la rupture du fort support à 1,0350. La tendance est baissière sous les moyennes mobiles de court terme et sous l’oblique descendante. Les cours pourraient rejoindre la parité, niveau symbolique, mais le support technique se situe sur le plus bas de septembre 2002 aussi droite de polarité à 0,9610.

Pour invalider ces perspectives négatives, l’euro doit revenir au-dessus des 1,0350 dans un premier temps mais surtout franchir l’oblique qui a bloqué tous les rebonds depuis le début de l’année. Même si le RSI entre en zone de survente, il ne montre aucun signe de retournement.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE