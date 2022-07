Morning Meeting Forex : Le dollar règne ! ; GBP/USD, vers 1,1500 ?

Points clés de l’article :

Les craintes de récession s’amplifient

GBP/USD : Le support au-dessus de 1,1900 est bien fragile

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,3 91,30/90 Test zone de support AUD/USD Baissier 0,7047 0,6828/0,6775 Test zone de support EUR/AUD Neutre 1,537 1,46 EUR/CHF Baissier 1,0515 0,9785 EUR/GBP Neutre 0,872 0,8478 MME34 en support EUR/JPY Neutre 144,3 137,8 Correction EUR/USD Baissier 1,0628 1 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Neutre 168,7 160 GBP/USD Baissier 1,234 1,1934 Test support NZD/USD Baissier 0,64 0,592 USD/CHF Neutre 1,005 0,953 Rebond USD/CAD Neutre 1,3077 1,2517 Test résistance USD/JPY Haussier 140 131,35

Les craintes de récession s’amplifient

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis deux décennies face à l'euro avec la baisse des marchés boursiers européens, alors que les investisseurs craignent de plus en plus que le continent mène le monde à la récession.

Les nouvelles n'ont cessé d'être négatives, avec des restrictions de gaz en Europe, une crise politique en Grande-Bretagne et une nouvelle flambée de cas de COVID-19 qui a entraîné de nouvelles restrictions à Shanghai.

Aux États-Unis, le rendement du Trésor à deux ans est passé en dessous du rendement à 10 ans, un signal fiable du marché d'une récession limitant la croissance à moyen terme.

Pour l'instant, la défense est le mot d'ordre. C'est la meilleure stratégie à l'heure actuelle, car en cas de récession, beaucoup d’investissements présentent un risque plus élevé.

En conséquence, le dollar a été roi et une demande est même revenue sur le yen japonais, qui a été recherché. L'indice dollar américain a atteint son plus haut niveau en 20 ans, à 106,50, mardi, porté par la chute de l'euro.

L'euro a chuté jusqu'à 1,0235 USD mardi et les traders s'attendent à peu de répit. Des ventes pourraient suivre si les chiffres des ventes au détail de la zone euro attendus à 11H00 déçoivent les attentes d'une hausse mensuelle de 0,4% en mai. Il n'y a pas de niveaux de soutien importants pour l'EUR/USD avant 1 dollar.

La livre sterling a touché son plus bas niveau depuis deux ans, à 1,1898 dollar, après que la démission de deux des principaux ministres du gouvernement britannique a mis le leadership du Premier ministre Boris Johnson sous une nouvelle pression.

L'incertitude quant à l'approvisionnement en gaz de l'Europe est à l'origine de la dernière vague d'inquiétudes et a fait grimper les prix en flèche, alors que d'autres produits de base s'effondrent en raison des craintes liées à la croissance. Les prix de référence du gaz néerlandais ont doublé depuis la mi-juin.

La Réserve fédérale publiera ce soir le compte rendu de sa réunion de juin, au cours de laquelle elle a annoncé la plus forte hausse du taux d'intérêt de référence américain depuis près de 30 ans. Il est probable que cela laisse présager d'autres hausses, les responsables de la Fed ayant déclaré que leur priorité absolue était de lutter contre l'inflation, même au détriment de la croissance.

GBP/USD : Le support au-dessus de 1,1900 est bien fragile

La livre est aussi très délaissée avec la démission de deux ministres et a touché un point bas depuis mars 2020. Le câble a toutefois réussi à clôturer au-dessus d’une zone de support entre 1,1900 et 1,1934. La tendance reste orientée à la baisse sous les moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes.

La probabilité de voir la devise britannique casser ce soutien est élevée. Dans ce cas, le câble pourrait rejoindre le niveau psychologique des 1,1500 voire le plus bas de mars 2020 à 1,1412.

Pour invalider cette lecture négative, la livre devra revenir au-dessus de son dernier sommet à 1,2332.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

