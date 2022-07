Morning Meeting Forex: Le dollar australien en baisse après la RBA ; EUR/CHF : timide rebond

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,3 91,30/90 Test zone de support AUD/USD Baissier 0,7047 0,6828/0,6775 Test zone de support EUR/AUD Neutre 1,537 1,46 EUR/CHF Baissier 1,0515 0,997 Test support EUR/GBP Haussier 0,872 0,8478 Oblique haussière en support EUR/JPY Neutre 144,3 137,8 Correction EUR/USD Baissier 1,0628 1,034 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Neutre 168,7 160,6 GBP/USD Baissier 1,234 1,1934 NZD/USD Baissier 0,64 0,592 USD/CHF Neutre 1,005 0,953 Test Retracement Fibo 61,8% USD/CAD Neutre 1,3077 1,2517 Range USD/JPY Haussier 140 131,35

Le dollar australien a effacé ses premiers gains ce matin, après que la Reserve Bank du pays a procédé à une hausse des taux d'un demi-point, comme prévu, mais pas à l'orientation agressive que certains espéraient.

Le yen a glissé vers son plus bas niveau en 24 ans par rapport au billet vert en raison de la hausse des rendements du Trésor américain, tandis que l'euro a légèrement progressé, s'éloignant de son plus bas niveau en cinq ans.

Les traders et les analystes avaient prédit une deuxième hausse consécutive de 50 points de base mardi en Australie. Le gouverneur Philip Lowe avait déclaré avant la réunion que le choix serait entre une augmentation d'un quart et d'un demi-point, bien que l'augmentation de 75 points de base de la Réserve fédérale américaine le mois dernier ait alimenté les spéculations selon lesquelles la RBA pourrait avoir besoin d'être plus agressive.

Le communiqué semble confirmer que si le conseil d'administration de la RBA a débattu d'une option autre que les 50 points de base que nous avons obtenus, il s'agissait des 25 points de base que le gouverneur Lowe a signalés il y a quelques semaines, et non des 75 points de base. Au final donc il n’y a pas eu de revirement de dernière minute du type FOMC vers un resserrement plus agressif. Le dollar australien est en légère baisse suite à la réunion.

Pendant ce temps, le dollar américain était en hausse contre yens à 136,36, bénéficiant du soutien d'un fort rebond du rendement du Trésor à 10 ans, qui a bondi jusqu'à 2,9780% à Tokyo, après avoir atteint son plus bas niveau depuis mai à 2,7910% vendredi.

Il n'y a pas eu d'échanges sur le marché obligataire aux Etats Unis hier, les marchés américains étant fermés pour le congé du 4 juillet, ce qui a également allégé les volumes sur les marchés des devises. L'indice dollar - qui mesure le dollar par rapport à six autres grandes devises - est resté à peu près stable sous 105,00 après avoir terminé la journée de lundi en grande partie inchangée.

L'euro a aussi terminé la journée de lundi pratiquement inchangée. Au cours des deux derniers mois, il s'est heurté à un plancher autour de 1,0340 dollar, des niveaux qui n'ont pas été vus depuis le début de 2017.

'euro a été soutenu cette nuit par une hausse des rendements de la zone après que le chef de la Bundesbank, Joachim Nagel, a déclaré que l'orientation très accommodante de la Banque centrale européenne (BCE) serait rapidement abandonnée et qu'une orientation restrictive pourrait être nécessaire pour atteindre l'objectif d'inflation.

La BCE s'apprête à relever ses taux d'intérêt pour la première fois en dix ans dans le courant du mois.

Toutefois, l'Europe reste coincée entre la crise russo-ukrainienne et l'affaiblissement de l'économie mondiale, ce qui est un frein à une reprise significative de la devise européenne.

L’euro contre franc suisse a réussi à préserver sa zone de support entre 0,9945 et 0,9970. Toutefois le rebond reste pour le moment timide et traduit plus des opérations de prises de bénéfices que d’initiations de positions longues.

La tendance reste baissière sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes descendantes. La cassure du soutien donnerait un objectif sur les plus bas de janvier 2015 à 0,9775.

Le retour des cours au-dessus du long chandelier baissier à 1,0076 de mercredi dernier serait un premier signal d’une reprise plus significative.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

