Morning Meeting Forex : Le dollar reste soutenu avec les craintes de récession ; USD/JPY le biais toujours haussier

Points clés de l’article :

Les devises à risque se stabilisent sans réellement rebondir

USD/JPY : Stabilisation dans une tendance qui reste haussière

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,3 91,30/90 Test zone de support AUD/USD Baissier 0,7047 0,6828/0,6775 Test zone de support EUR/AUD Neutre 1,537 1,46 Test MM 200 EUR/CHF Baissier 1,0515 0,997 Test support EUR/GBP Haussier 0,872 0,8478 Oblique haussière en support EUR/JPY Neutre 144,3 137,8 Correction EUR/USD Baissier 1,0628 1,034 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Neutre 168,7 160,6 GBP/USD Baissier 1,234 1,1934 NZD/USD Baissier 0,64 0,592 USD/CHF Neutre 1,005 0,953 Test Retracement Fibo 61,8% USD/CAD Neutre 1,3077 1,2517 Range USD/JPY Haussier 140 131,35

Les devises à risque se stabilisent sans réellement rebondir

Le dollar maintient les devises sensibles aux échanges commerciaux à des niveaux proches de leurs plus bas niveaux pluriannuels et l'euro était sous pression, les investisseurs recherchant la sécurité en raison des inquiétudes liées au ralentissement de la croissance mondiale.

Les données publiées vendredi ont montré que l'inflation dans la zone euro a atteint un nouveau record, renforçant ainsi les arguments en faveur d'un relèvement des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne ce mois-ci.

Si l'euro s’est stabilisé au-dessus du support majeur à 1,0340, il ne parvient pas à réellement rebondir, ce qui souligne la préférence du marché pour le dollar lorsque la morosité assombrit les perspectives.

Les dollars australien et néo-zélandais ont atteint vendredi leurs plus bas niveaux sur deux ans et n'étaient pas loin de ces niveaux au cours de la session asiatique, l'Aussie se situe juste au-dessus de 0,6800 dollar, après être descendu jusqu'à 0,6764 dollar vendredi. Le kiwi se maintientau-dessus de 0,6200USD.

L’activité sur les marchés devrait être allégé aujoird’huiavec le jour férié de l'Independence Day aux États-Unis.

La recherche d’actifs de sécurité a tendance à soutenir le billet vert, en particulier au détriment des monnaies axées sur les exportations, lorsque l'économie mondiale est faible. Cela a maintenu le dollar à un niveau élevé, même si les craintes de croissance ont tempéré les attentes de hausse des taux américains.

L'indice du dollar américain s'établit à 105,55, non loin du sommet de 105,790 atteint le mois dernier, soit un plus haut de 20 ans. Les prévisions très attendues de la Réserve fédérale d'Atlanta concernant le PIB ont glissé à moins 2,1 % en rythme annuel pour le deuxième trimestre, ce qui signifie que le pays était déjà techniquement en récession.

L'Aussie et d'autres monnaies liées aux matières premières, voire l'euro et la livre sterling, pourraient probablement baisser encore plus étant donné que les marchés sont actuellement très focalisés sur le risque d'un ralentissement brutal de l'économie mondiale.

La livre sterling a atteint son plus bas niveau en deux semaines à 1,1976 USD vendredi proche d’un creux récent à 1,1934.

Cette semaine, la banque centrale australienne se réunira mardi et les investisseurs attendent également la publication du procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale du mois dernier, mercredi, et les données sur l'emploi aux États-Unis, vendredi.

Les marchés ont prévu une hausse de 40 points de base des taux d'intérêt australiens, de sorte que le dollar australien pourrait ne pas bénéficier d'un grand coup de pouce si une hausse de cette ampleur était appliquée.

Le marché estime qu'il y a environ 85 % de chances qu'une nouvelle hausse de 75 points de base ait lieu ce mois-ci aux Etats Unis et que les taux atteignent 3,25 % à 3,5 % à la fin de l'année, avant d'être réduits en 2023.

Contre les monnaies asiatiques, le dollar a maintenu vendredi des gains qui l'ont porté à ses plus hauts niveaux depuis des années sur le baht thaïlandais, la roupie indonésienne et le dollar de Singapour.

Le yuan chinois a fait exception à la règle, en grimpant à 6,6915 par dollar. La Chine sort de son confienment et ses marchés boursiers ont attiré des flux de capitaux. Les investisseurs semblent la considérer comme un refuge contre les risques de stagflation dans les pays occidentaux

USD/JPY : Stabilisation dans une tendance qui reste haussière

Le dollar yen se stabilise au-dessus du seuil symbolique des 135,00 mais reste dans une tendance positive. Les cours en effet n’ont pas enfoncé la moyenne mobile à 13 périodes indiquant que la paire n’est pas prête à une véritable correction.

La probabilité de voir le dollar aller vers de nouveaux sommets reste donc le scénario principal avec en ligne de mire le seuil psychologique des 140,00 et au-delà le niveau technique des 147,63.

La tendance haussière serait remise en cause sous la moyenne mobile ascendante à 34 périodes et totalement invalidée sous la droite de polarité à 131,35.

Evolution du dollar yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE