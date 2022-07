Morning Meeting Forex : les craintes de récession prédominent ; EUR/GBP, le biais haussier perdure

Points clés de l’article :

Les craintes de ralentissement économique renforcent la volatilité

EUR/GBP : L’ euro garde son orientation haussière contre livre

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,3 91,96 AUD/USD Baissier 0,7047 0,6828/0,6775 Test zone de support EUR/AUD Neutre 1,533 1,46 Test résistance + MM200 EUR/CHF Baissier 1,0515 0,997 EUR/GBP Haussier 0,872 0,8478 Oblique haussière en support EUR/JPY Neutre 144,3 137,8 Correction EUR/USD Baissier 1,0628 1,034 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Neutre 168,7 160,6 GBP/USD Baissier 1,267 1,194 NZD/USD Baissier 0,64 0,592 USD/CHF Neutre 1,005 0,953 Test Retracement Fibo 61,8% USD/CAD Neutre 1,3077 1,2517 Range USD/JPY Haussier 140 131,35

Les craintes de ralentissement économique renforcent la volatilité

Le dollar a peu changé par rapport aux principales devises, mais il était en passe de connaître sa meilleure semaine en quatre ans, les investisseurs évaluant l'impulsion donnée par le resserrement de la politique de la Réserve fédérale et les risques de récession aux États-Unis.

Sur la semaine, le billet vert a gagné au final du terrain malgré une volatilité élevée, les craintes d'un ralentissement mondial guidant les variations du billet vert. Le marché sera attentif à la faiblesse des chiffres de l'indice ISM manufacturier américain, attendus plus tard dans la journée.

Les chances sont extrêmement plus faibles de voir les États-Unis entrer en récession alors que le reste du monde, notamment l’Europe, est sous cette menace. Le dollar et d'autres monnaies refuges comme le yen et le franc suisse profiteraient aux dépens des monnaies liées aux matières premières et de la livre sterling pendant la durée d'un ralentissement mondial.

La Fed a augmenté son taux directeur de 150 points de base depuis mars, dont la moitié le mois dernier, lors de la plus forte hausse de la banque centrale depuis 1994. Le marché parie sur une nouvelle hausse de même ampleur à la fin du mois.

La Banque centrale européenne devrait relever ses taux d'intérêt ce mois-ci pour la première fois en dix ans, mais les économistes sont divisés sur l'ampleur de cette hausse.

Les marchés se tourneront vers les données sur l'inflation dans la zone euro, prévues plus tard dans la journée, pour avoir une meilleure idée du degré d’agressivité de la politique monétaire de la BCE.

Pour la semaine, l’euro est en baisse, les investisseurs jugeant la situation économique de l'Europe plus précaire que celle des États-Unis, aggravée par une crise énergétique alimentée par la guerre en Ukraine.

En milieu de semaine, le yen a chuté à 137,00 pour un dollar, son plus bas niveau depuis plusieurs décennies, l'attitude agressive de la Fed contrastant fortement avec la fermeté de la Banque du Japon mais les craintes de ralentissement économique qui freinerait le rythme de hausse des taux dans le monde ont relancé la devise nippone

La livre sterling, le dollar néozélandais et australien sont en baisse sur la semaine.

La Reserve Bank of Australia décide de sa politique jeudi, et les marchés s'attendent à une hausse d'un demi-point du taux directeur. Mais cela n'a pas beaucoup aidé l'Aussie, qui a plutôt suivi la baisse des prix des matières premières alors que les perspectives économiques mondiales se détériorent.

EUR/GBP : L’euro garde son orientation haussière contre livre

L’euro contre livre reste dans une tendance haussière, soutenu par une oblique ascendante et la moyenne mobile à 34 périodes. La longue mèche basse d’hier indique que les acheteurs gardent le contrôle du marché. Un retour sur 0,8720 reste donc le scénario principal.

La rupture du double support dynamique, MME34 + oblique, invaliderait ce scénario et donnerait le signal d’une correction vers la zone de support composée d’une droite horizontale à 0,8478 et de la moyenne mobile à 200 périodes actuellement sur 0,8446.

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE