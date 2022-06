Morning Meeting Forex : Le franc suisse et le dollar recherchés ; GBP/USD : toujours sous pression

Points clés de l’article :

Les banquiers centraux en remettent une couche

GBP/USD : La livre reste sous pression face au dollar

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,3 92,58 AUD/USD Baissier 0,7047 0,6828 EUR/AUD Neutre 1,533 1,46 EUR/CHF Baissier 1,0515 0,997 EUR/GBP Haussier 0,872 0,837 Oblique haussière en support EUR/JPY Haussier 144,3 133,9 Echec sur résistance EUR/USD Baissier 1,0934 1,034 Rejet oblique baissière GBP/JPY Neutre 168,7 160 GBP/USD Baissier 1,2406 1,194 NZD/USD Baissier 0,64 0,592 Support intermédiaire 0,6200 USD/CHF Neutre 1,005 0,9525 Test Retracement Fibo 61,8% USD/CAD Haussier 1,3077 1,2517 Range USD/JPY Haussier 140 131,35

L'euro a eu du mal à reprendre pied lors de la session asiatique après avoir dégringolé hier face à un dollar américain en pleine résurgence, qui a bénéficié de la demande de valeurs refuges en raison des nouvelles inquiétudes concernant la hausse des taux et la récession mondiale.

La monnaie commune est revenue sur 1,0450 USD. Elle semble prête à subir une baisse mensuelle de 2,7 % et une perte trimestrielle de 5,5 %.

La devise européenne est également tombée à un nouveau plus bas de 7 ans et demi par rapport au franc suisse, sur le support technique à 0,9965 franc, tôt dans la session asiatique, la monnaie helvétique ayant également bénéficié des flux de valeurs refuges et étant toujours sous le coup de la hausse surprise des taux de la Banque nationale suisse il y a deux semaines.

Les investisseurs se détournent des actifs plus risqués après que les banquiers centraux ont mis en garde contre une inflation durable et qu'ils donneraient la priorité à la combattre, ce qui a entraîné un large rebond du dollar dans la nuit.

Une transition mondiale régulière et agressive vers une politique monétaire plus stricte a alimenté les craintes de récession et secoué les marchés financiers ces derniers mois.

S'exprimant mercredi lors de la conférence annuelle de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal, le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, a déclaré qu'il était important de faire baisser l'inflation, même si cela devait entraîner des difficultés économiques, et la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a tenu des propos similaires.

La baisse de l'inflation en Allemagne a également pesé brièvement sur l'euro avant que le marché ne réalise que cela s’expliquait par des facteurs temporaires et que ce n'était pas une véritable surprise à la baisse. L'inquiétude générale concerne ce qui se passe avec les approvisionnements en énergie dans la zone euro à l'approche de l'hiver.

Le dollar est resté sur le devant de la scène face aux autres devises majeures. Le billet vert atteint un nouveau pic de 24 ans à 137 yens au cours de la nuit, car l'écart entre une Fed restrictive et une Banque du Japon accommodante continue de peser lourdement sur le yen.

Le dollar a grimpé de 12% sur le yen lors de ce trimestre, son plus grand gain trimestriel depuis fin 2016.

La livre contre dollar est dans une tendance baissière sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Le rebond de 2 jours du 15 et 16 juin a été limité dans la durée et par son ampleur démontrant la force de la tendance. Après une stabilisation, les cours sont repartis à la baisse cette semaine et pourraient rejoindre le support à 1,1934.

Ce scénario serait invalidé sur franchissement de la résistance horizontale à 1,2324 correspondant aussi bientôt au passage de la moyenne mobile à 34 périodes.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

