Morning Meeting Forex : Le dollar reprend de la hauteur; EUR/USD : Vente au contact de l’oblique baissière

Points clés de l’article :

Les banquiers centraux confirment leur discours en faveur d’une politique monétaire restrictive

EUR/USD : L’ euro renoue avec sa faiblesse au contact d’une oblique baissière

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,3 92,58 AUD/USD Baissier 0,7047 0,6828 EUR/AUD Neutre 1,533 1,46 EUR/CHF Baissier 1,0515 1,0088 EUR/GBP Haussier 0,872 0,837 Oblique haussière en support EUR/JPY Haussier 144,3 133,9 Echec sur résistance EUR/USD Baissier 1,0934 1,034 Test oblique baissière GBP/JPY Haussier 168,7 160,6 GBP/USD Baissier 1,267 1,194 NZD/USD Baissier 0,64 0,592 USD/CHF Neutre 1,005 0,953 Test Retracement Fibo 61,8% USD/CAD Neutre 1,3077 1,2517 Range USD/JPY Haussier 140 131,35

Les banquiers centraux confirment leur discours en faveur d’une politique monétaire restrictive

L'indice dollar reprend sa progression. Le dollar était à nouveau demandé à la suite des commentaires hawkish du président de la Fed de New York, M. Williams. Le dollar est resté ferme le reste de la journée, car les actions ont abandonné leurs gains initiaux et ont fortement chuté, ce qui a stimulé la demande de liquidités pour la valeur refuge que représente le billet vert.

Les commentaires de la Fed mardi ont été haussiers pour le dollar. Le président de la Fed de New York, M. Williams, a déclaré que l'économie américaine est forte et qu'une récession ne fait pas partie de son scénario de base. Il a ajouté que la Fed dispose d'une voie pour faire baisser l'inflation, et il voit la Fed passer à des taux quelque peu restrictifs en 2023. Par ailleurs, le président de la Fed de San Francisco, M. Daly, a minimisé le risque d'une récession aux États-Unis en déclarant : "Je ne serais pas surpris, et c'est d'ailleurs dans mes prévisions, que la croissance passe sous la barre des 2 %, mais elle ne basculera pas en territoire négatif."

Pourtant l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board de juin a chuté de 4,5 points pour atteindre son plus bas niveau en 16 mois à 98,7, ce qui est inférieur aux attentes de 100,0. De même, l'enquête manufacturière de la Fed de Richmond en juin a chuté de manière inattendue de -10 pour atteindre son plus bas niveau en deux ans à -19, ce qui est inférieur aux attentes d'une augmentation à -7.

L'euro contre dollar a reculé mardi en raison des inquiétudes concernant l'économie de la zone euro après que le Premier ministre italien Draghi a averti que la zone euro avait besoin d'un plan d'urgence si la Russie interrompait les flux de gaz naturel vers l'Europe. En outre, les données plus faibles que prévu sur le moral des consommateurs en France et en Allemagne ont pesé sur l'EUR/USD.

Le président de la BCE, M. Lagarde, a déclaré que nous autoriserions les taux d'intérêt à augmenter "aussi loin que nécessaire", en complément des efforts visant à stabiliser l'inflation à l'objectif de 2 %.

Le membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, M. Kazaks, a déclaré : "Si nous constatons que la situation s'est aggravée, que l'inflation est élevée et que nous voyons des nouvelles négatives en termes d'anticipations d'inflation, alors, à mon avis, une hausse anticipée des taux d'intérêt serait un choix raisonnable."

Le dollar contre yen a augmenté modérément et reste juste en dessous du sommet de 23 ans de mercredi dernier. La hausse des rendements des obligations américaines mardi a pénalisé le yen. La divergence entre les banques centrales continue de peser sur le yen, la Fed et la BCE mettant fin à leurs programmes d'assouplissement quantitatif et augmentant les taux d'intérêt, tandis que la Banque du Japon étend son programme d'assouplissement quantitatif et maintient des taux d'intérêt historiquement bas.

EUR/USD : L’euro renoue avec sa faiblesse au contact d’une oblique baissière

L’euro contre dollar a effectué un timide rebond vers l’oblique baissière sans réussir à la dépasser. Le chandelier rouge hier à son contact indique que les vendeurs gardent le contrôle. La tendance de moyen terme négative est donc toujours d’actualité et le scénario principal reste un retour sur le support à 1,0340.

Pour invalider cette lecture, le débordement de l’oblique descendante serait positif et donnerait lieu à un avis plus neutre mais la tendance s’inverserait uniquement sur dépassement de la résistance à 1,0775.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE