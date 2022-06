EUR/CHF, USD/CHF : Le franc suisse bondit !

Points clés de l’article :

L’économie suisse est moins exposée que celle de l’Europe à la crise énergétique

EUR/CHF : la paire retrouve la parité et pourrait aller plus bas

USD/CHF : La possibilité d’un double sommet très baissier

Le franc suisse est en hausse dépassant la parité contre euro.

Les prévisions selon lesquelles la zone euro va probablement tomber en récession en raison des problèmes de sécurité énergétique déclenchés par la guerre en Ukraine ont encouragé les investisseurs à acheter le franc suisse.

La Suisse est moins exposée aux importations de combustibles fossiles russes, ce qui devrait renforcer la probabilité de flux de valeurs refuges sur les préoccupations de croissance de la zone euro.

Simultanément, des spéculations sont apparues selon lesquelles, compte tenu de l'inflation plus élevée, la Banque nationale suisse est moins susceptible d'intervenir pour empêcher une nouvelle hausse du franc.

Les liquidités détenues au jour le jour par la BNS ont chuté la semaine dernière de leur plus haut niveau en plus d'une décennie, dans un signe de la fin de la campagne d'achat de devises de la banque centrale pour affaiblir le franc suisse.

Le franc suisse a également augmenté de 0,6 % par rapport au dollar pour atteindre 0,9511, touchant ainsi son plus haut niveau par rapport au billet vert depuis avril.

De plus, la semaine dernière la BNS a surpris les opérateurs en augmentant son taux directeur de 50 points de base démontrant que la banque est prête à suivre le courant restrictif des politiques monétaires. De ce fait le différentiel de taux avec les principales devises qui pénalisait la détention de francs disparaît.

L’euro contre franc suisse est revenu sous la parité et se rapproche du support technique à 0,9972 correspondant à un plus bas du 7 mars. La rupture de ce soutien aurait des implications baissières plus prononcées avec la possibilité de rallier le prochain support à 0,9785.

La tendance reste négative tant que les cours restent sous les moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

Le dollar contre franc Suisse pourrait valider une figure en double sommet aux implications très baissières. Pour valider cette figure, il faudra attendre de voir une clôture sous le creux à O,9544. Une double confirmation serait obtenue si la paire finissait la séance sous le retracement Fibonacci de 61,8%.

Dans ce cas, les cours pourraient revenir sur le support à 0,9457 dans un premier temps puis vers la moyenne mobile à 200 périodes dans un deuxième actuellement sur 0,9366 et finalement retracer intégralement sa hausse d’avril mai à 0,9195.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

