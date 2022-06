EUR/USD : l’euro tente de franchir un niveau clé

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

EUR/USD : l’ euro tente de s’extraire de son canal

Les craintes de récession pèsent sur du dollar en ce début de semaine, ainsi le billet vert est en baisse malgré la volonté de la Fed de freiner l'inflation par une nouvelle hausse de taux.

Une récession aux Etats-Unis avec une contraction significative du PIB américain, serait susceptible d'amener la Fed à baisser à nouveau son taux directeur. Par conséquent, cette mesure impacterait le dollar américain en lui faisant perdre son avantage par rapport aux autres devises.

Le témoignage de Jerome Powell la semaine dernière a servi à confirmer les attentes du marché selon lesquelles la Fed continuera à pousser les taux à la hausse pour lutter contre l'inflation, avec une nouvelle augmentation de 50 ou 75 points de base lors de la réunion de juillet.

Parallèlement, les données marquantes de la semaine comprennent : la confiance des consommateurs mardi, la croissance du PIB US mercredi, les statistiques mensuelles des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis jeudi, qui incluent l'indice PCE des prix à la consommation, très suivi par la Fed et l'indice ISM manufacturier vendredi.

En outre, les dirigeants du G-7 poursuivent leur sommet en Allemagne, où le plafonnement des prix des importations de pétrole devrait être discuté.

EUR/USD : l’euro tente de s’extraire de son canal

Graphiquement, l’euro évolue toujours un canal baissier mais les prix se rapprochent de la borne haute. Actuellement, la paire travaille la moyenne mobile 50 périodes. Ainsi, une cassure de cette composante accompagnée d’un franchissement par le haut du canal vers 1,0630$ constituerait un signal de force de la part des acheteurs.

Par la suite, une reprise haussière en direction des 1,0775$ puis 1,0910$ serait envisageable. En revanche, si les prix sont encore une fois maintenus en échec sur le niveau actuel, alors les vendeurs risquent de reprendre la main et d’enfoncer le clou en direction des prochains supports. A moyen terme, une nouvelle jambe de baisse en direction des 1,0350$ puis 1,0180$ ne serait pas à exclure.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

