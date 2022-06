Morning Meeting Forex : Le dollar se stabilise ; EUR/CHF, la parité en vue

Points clés de l’article :

Le dollar se stabilise avec les craintes d’une récession

EUR/CHF : La parité reste toujours d’actualité

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 95,3 92,58 AUD/USD Baissier 0,7047 0,6828 EUR/AUD Neutre 1,533 1,4763 EUR/CHF Baissier 1,0515 1,0088 Test support EUR/GBP Haussier 0,872 0,837 Oblique haussière en support EUR/JPY Neutre 150 133,9 Etoile du soir EUR/USD Baissier 1,0934 1,034 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Haussier 168,7 160,6 GBP/USD Baissier 1,2406 1,194 NZD/USD Baissier 0,6576 0,592 USD/CHF Neutre 1,005 0,953 USD/CAD Neutre 1,3077 1,2886 USD/JPY Haussier 135,6 124,45 Droite de polarité sur 131,35

Le dollar se stabilise avec les craintes d’une récession

Le dollar américain reste stable mais s'achemine vers sa première baisse hebdomadaire du mois, alors que les investisseurs continuent d'évaluer l'orientation de la politique de la Réserve fédérale et se demandent si des hausses de taux agressives pourraient déclencher une récession.

L'indice dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six devises, a chuté légèrement sous 104,00 en Asie. Cette baisse a réduit à néant la petite hausse enregistrée la veille, qui était principalement due à une baisse de l'euro après que la faiblesse des PMI a réduit les anticipations sur un resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne.

La problématique autour du thème de la récession freine la hausse des taux et permet au dollar de se stabiliser. Les Fed Funds devraient dépasser les 3 % d'ici la fin de l'année, de sorte que le soutien des taux d'intérêt en dollar devrait finalement continuer à se renforcer. Pendant ce temps, la BCE peine à contenir les spreads périphériques et la zone euro est confrontée à des difficultés plus significatives de stagflation - ce qui n'est guère séduisant pour l’euro.

Les échanges en dollars ont été agités cette semaine, les marchés pariant désormais sur une action politique plus prudente de la part de la Fed après une autre hausse de taux de 75 points de base attendue en juillet.

Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, a déclaré jeudi qu'elle était favorable à des hausses de 50 points de base lors des "prochaines" réunions après celle de juillet. Pendant ce temps, le président de la Fed, Jérôme Powell, lors de sa deuxième journée de témoignage au Congrès, a souligné l'engagement "inconditionnel" de la banque centrale à maîtriser l'inflation, même dans un contexte de risques pour la croissance.

Les craintes de récession ont freiné les rendements du Trésor au cours de la nuit, supprimant ainsi un soutien clé pour le dollar, le rendement de l'obligation à 10 ans atteignant son plus bas niveau en deux semaines.

Contre le yen, qui est extrêmement sensible aux variations des rendements américains, le dollar a reculé à 134,65.

L'euro reste sous pression suite à des chiffres plus faibles que prévu des indices PMI allemands et français. L'Allemagne a également déclenché jeudi la "phase d'alarme" de son plan d'urgence pour le gaz en réponse à la baisse des approvisionnements russes.

EUR/CHF : La parité reste toujours d’actualité

L’euro contre franc suisse est dans une tendance de court terme négative depuis la rupture d’une oblique de soutien par un chandelier avec une amplitude plus importante que la moyenne. De plus, les moyennes mobiles de court terme se sont croisées à la baisse.

La paire s’attaque maintenant à un support sur 1,0088 qu’elle a réussi à préserver hier. Cependant ce soutien reste fragile et sa cassure devrait ramener la devise européenne vers la parité.

Un retour au-dessus de 1,0274 (La moitié du long chandelier de jeudi dernier) invaliderait ce scénario baissier.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

