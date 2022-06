Morning Meeting Forex : Powell évoque une possible récession; EUR/GBP, le biais reste haussier

Points clés de l’article :

Après Powell le dollar se détend, l’ euro sous pression après les PMI

EUR/GBP : Une oblique haussière en support

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 92,58 Résistance intermédiaire 94,58 AUD/USD Baissier 0,7047 0,6828 EUR/AUD Neutre 1,533 1,46 EUR/CHF Baissier 1,0515 1,0088 EUR/GBP Haussier 0,872 0,837 Oblique haussière en support EUR/JPY Haussier 150 133,9 EUR/USD Baissier 1,0934 1,034 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Haussier 168,7 160,6 GBP/USD Baissier 1,267 1,194 NZD/USD Baissier 0,6576 0,592 USD/CHF Neutre 1,005 0,953 USD/CAD Neutre 1,3077 1,2517 USD/JPY Haussier 135,6 124,45 Droite de polarité sur 131,35

Après Powell le dollar se détend, l’euro sous pression après les PMI

Le dollar américain est resté sous pression ce matin alors qu'il semblait prêt à prolonger son déclin par rapport aux principales devises pour un quatrième jour, pénalisé par les rendements du Trésor qui sont restés près de leurs plus bas niveaux en deux semaines dans un contexte de craintes croissantes de récession.

Le yen, valeur refuge, a rebondi, revenant de son plus bas niveau en 24 ans par rapport au dollar. Le dollar australien, sensible au risque, a chuté et le won coréen a atteint son niveau le plus faible depuis 13 ans.

L'indice du dollar a glissé sous 104,00. Il a chuté de 1,60 % depuis le sommet de 105,55 atteint le 15 juin, lorsque la Réserve fédérale a relevé ses taux de 75 points de base, la plus forte hausse depuis 1994.

Les marchés craignent de plus en plus que l'engagement de la Réserve fédérale à juguler l'inflation galopante ne provoque une récession. Ces inquiétudes ont fait glisser les rendements des bons du Trésor à 10 ans à leur plus bas niveau depuis près de deux semaines.

Le président de la Fed, Jérôme Powell, a déclaré lors d'un témoignage devant le Congrès que la banque centrale était pleinement engagée à maîtriser les prix, même si cela risquait de provoquer un ralentissement économique. Il a déclaré qu'une récession était "certainement une possibilité", reflétant ainsi les craintes des marchés financiers que le rythme de resserrement de la Fed n'étrangle la croissance.

M. Powell témoignera devant la Chambre des représentants plus tard dans la journée.

Les anticipations de marché vont vers une nouvelle hausse de 75 points de base pour juillet, suivie d'une hausse de 50 points de base pour septembre.

A noter aussi ce matin la faiblesse des indicateurs PMI en Europe. En France l’indicateur est ressorti à 51 contre 54 attendu, et en Allemagne à 52 contre 54 attendu. En conséquence, l’euro se retrouve sous pression.

EUR/GBP : Une oblique haussière en support

L’euro contre livre se situe dans une tendance haussière au-dessus des moyennes mobiles de court terme et d’une oblique ascendante. Les cours pourraient revenir sur 0,8720, résistance d’avril 2021 qui a provoquée des prises de bénéfices la semaine dernière. Si la paire parvenait à franchir cet obstacle, la prochaine résistance se situe sur le seuil psychologique des 0,9000.

La rupture des deux soutiens ascendants, oblique et moyenne mobile à 34 périodes, invaliderait cette lecture positive.

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE