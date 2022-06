EUR/USD : l’euro fait du surplace face au dollar

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

L ’indice PMI flash aux Etats-Unis et en zone euro recule nettement

L’indice PMI flash aux Etats-Unis et en zone euro recule nettement

La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a ralenti en juin, le niveau élevé de l'inflation et la baisse de confiance des ménages ayant freiné la demande dans tous les secteurs, entraînant une contraction de l'indice des nouvelles commandes pour la première fois en près de deux ans.

En effet, l'indice PMI "flash" composite est tombé à 51,2, au plus bas depuis cinq mois, après 53,6 en mai.

Il s'agit de la deuxième plus faible croissance de l'activité depuis juillet 2020, avec une croissance de la production du secteur des services plus faible accompagnée de la première contraction de la production manufacturière en deux ans', précisent les enquêteurs.

En Europe, l'indice PMI flash des services de la zone euro a chuté à 52,8 en juin, son plus bas niveau en cinq mois, contre 56,1 en mai.

La dernière lecture est inférieure à l'estimation de 55,5.L'indice composite de production PMI de la région a chuté à 51,9 en juin, contre 54,8 un mois plus tôt, soit le plus bas niveau en 16 mois.

Pour rappel, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.

EUR/USD : l’euro tente de s’extraire de son canal

Graphiquement, l’euro évolue dans direction claire depuis plusieurs séances. La dynamique de long terme n’a guère évolué et les vendeurs gardent la main tant que les prix ne parviennent pas à franchir la borne haute du canal baissier.

A court terme, l’euro a débuté un rebond et se stabilise sur son support à 1,0520$, mais cela n’est pas suffisant pour évoquer une reprise haussière. Afin de libérer le potentiel haussier, la paire devra accélérer au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes et aussi franchir les 1,0630$. Si ce scénario se concrétise dans les prochains jours, alors le marché pourrait reprendre de la hauteur vers les 1,0775$ puis 1,0910$.

Toutefois, en cas d’échec sur le niveau actuel, un retour vers le support à 1,0350$ est fort probable. Ce niveau est le dernier rempart pour éviter une poursuite de la dégringolade. Une incursion sous ce seuil conduirait à une nouvelle jambe de baisse vers la borne basse du canal.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

