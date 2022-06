Morning Meeting Forex : Le dollar en hausse avant Powell; GBP/USD, la livre sous pression

Points clés de l’article :

La peur d’une récession qui s’intensifie est un autre élément de soutien du dollar

GBP/USD : la baisse pourrait reprendre rapidement vers 1,2000

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 92,58 Résistance intermédiaire 94,58 AUD/USD Baissier 0,7047 0,6828 EUR/AUD Neutre 1,528 1,46 EUR/CHF Baissier 1,0515 1,0088 EUR/GBP Haussier 0,872 0,837 Oblique haussière en support EUR/JPY Haussier 150 133,9 EUR/USD Baissier 1,0934 1,034 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Haussier 168,7 160,6 GBP/USD Baissier 1,2640/70 1,194 NZD/USD Baissier 0,6576 0,592 USD/CHF Neutre 1,005 0,953 USD/CAD Neutre 1,3077 1,2517 USD/JPY Haussier 147,63 124,45 Droite de polarité sur 131,35

Le dollar, valeur refuge, a gagné du terrain sur la plupart des devises, les investisseurs redevenant nerveux quant aux perspectives de croissance mondiale, tandis que le yen a atteint son plus bas niveau en 24 ans, les rendements obligataires élevés aux États-Unis et en Europe contrastant avec les faibles taux d'intérêt japonais.

L'euro et la livre sterling sont à nouveau sur la défensive malgré un chiffre d’inflation britannique au plus haut depuis 40 ans. La flambée des prix des denrées alimentaires a poussé l'inflation des prix à la consommation britanniques à un nouveau record en 40 ans le mois dernier, soit 9,1 %, selon des données officielles publiées ce matin. Ce chiffre correspond au consensus d'un sondage d'économistes réalisé par Reuters.

Les investisseurs se sont tournés vers le dollar dans le cadre d'un mouvement de désaffection pour les actifs plus risqués, qui a également vu le rallye boursier s'essouffler.

L'événement principal du jour est le début du témoignage de deux jours du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, devant le Congrès, les investisseurs cherchant à obtenir de nouveaux indices sur la possibilité d'une nouvelle hausse des taux de 75 points de base lors de la réunion de juillet de la Fed.

Le yen est à nouveau en hausse sur la journée, après avoir atteint 136,71 en début de séance, son plus bas niveau depuis octobre 1998. Le yen s'est maintenant affaibli de 18 % depuis le début de l'année, alors qu'il était juste au-dessus de 115,00 à la fin de 2021.

La monnaie s'est affaiblie en raison de la pression exercée par la hausse des prix de l'énergie sur le compte courant du Japon et de l'écart toujours plus grand entre les rendements des obligations d'État japonaises et des bons du Trésor américain.

La semaine dernière, la Banque du Japon a maintenu des taux d'intérêt ultra-bas et a promis de défendre sa politique de contrôle de la courbe des taux, qui plafonne effectivement le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans à 0,25 %.

Le dollar australien est aussi en baisse, la faiblesse des prix des produits de base, tels que le minerai de fer, continuant de peser, perdant également du terrain dans un contexte d'absence de risque.

GBP/USD : la baisse pourrait reprendre rapidement vers 1,2000

Le câble est bien orienté à la baisse sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes descendantes. Le rebond de 2 jours de la semaine dernière a fait long feu et la livre pourrait revenir sur le niveau psychologique à 1,2000 puis vers le plus bas annuel à 1,1934.

La pression vendeuse de court terme serait neutralisée au-dessus de 1,2406/30, plus haut hebdomadaire et passage de la moyenne mobile à 34 périodes. Mais une inversion de tendance n’est envisageable que sur franchissement de la résistance à 1,2670.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

