Morning Meeting Forex : La RBA réaffirme sa politique restrictive ; USD/JPY, le biais reste haussier

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 92,58 Résistance intermédiaire 94,58 AUD/USD Baissier 0,7047 0,6828 EUR/AUD Neutre 1,528 1,46 EUR/CHF Baissier 1,0515 1,0088 EUR/GBP Haussier 0,872 0,837 Oblique haussière en support EUR/JPY Haussier 150 133,9 EUR/USD Baissier 1,0934 1,034 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Haussier 168,7 160,6 GBP/USD Baissier 1,2640/70 1,194 NZD/USD Baissier 0,6576 0,592 USD/CHF Neutre 1,005 0,953 USD/CAD Neutre 1,3077 1,2517 USD/JPY Haussier 135,6 124,45 Droite de polarité sur 131,35

Le dollar australien reste sensible à la croissance mondiale malgré la RBA

Le dollar australien a légèrement progressé après les remarques du gouverneur de la banque centrale, qui laissent présager de nouvelles hausses, mais les craintes d'un ralentissement de la croissance mondiale ont limité les gains, tandis que le yen japonais reste proche de son plus bas niveau en 24 ans.

Plus généralement, les investisseurs sur les marchés des devises restent fortement concentrés sur l'action des banques centrales au niveau mondial et sur la perspective de hausses agressives des taux d'intérêt.

L'Aussie était en légère hausse, prolongeant les petits gains de la veille, après que le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, ait signalé que le resserrement de la politique monétaire allait se poursuivre.

Le compte-rendu de la réunion de juin de la RBA, au cours de laquelle la banque centrale a augmenté les taux de 50 points de base, plus que prévu, a souligné les préoccupations de la banque centrale concernant l'inflation.

Toutefois, la trajectoire à plus long terme de la monnaie sera davantage déterminée par les perspectives de croissance mondiale, qui ne semblent pas positives pour l'Aussie. En effet, le risque de récession est maintenant élevée avec le durcissement des politiques monétaires dans le monde

Le yen japonais est resté sous pression à 135,1 yens par dollar, non loin d'un plus bas de 24 ans de 135,60 yens atteint au début de la semaine dernière, après que la Banque du Japon ait anéanti vendredi toute légère attente d'un changement de politique et ait renouvelé son engagement en faveur d'une politique monétaire ultra-accommodante.

L'euro a peu changé, les remarques faites lundi par la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, sur la nécessité de tuer dans l'œuf le risque de fragmentation financière entre les pays de la zone euro, ayant éclipsé l'effet négatif de la perte de la majorité parlementaire du président français Emmanuel Macron.

L'événement majeur pour le dollar cette semaine est le rapport semestriel de deux jours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell au Congrès, qui débute mercredi.

Deux autres décideurs de la Fed doivent intervenir aujourd’hui, ainsi que deux intervenants de la Banque d'Angleterre, les traders surveillant de près leurs remarques pour trouver des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt.

USD/JPY : La dynamique reste positive sur le dollar yen

Le dollar contre yen se situe depuis le mois de mars dans une tendance de court et moyen terme haussière au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes. La petite respiration de la semaine dernière, qui a duré deux séances, a permis de valider une droite de polarité à 131,35 comme support.

Le franchissement du plus haut hebdomadaire à 135,60 relancerait à nouveau la dynamique positive vers dans un premier temps le niveau psychologique des 140,00 puis vers le seuil technique des 147,63, plus haut d’Aout 1998.

Un retour sous le support et la moyenne mobile à 34 périodes invaliderait ce scénario haussier.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

