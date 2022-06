Morning Meeting Forex : Volatilité sur le yen; USD/CHF, le franc Suisse bondit après la BNS

Points clés de l’article :

Le dollar respire, le franc suisse bondit, le yen s’agite

USD/CHF : Plus forte chute en 7 ans sur une journée !

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 92,58 Rebond sur la MM34 AUD/USD Baissier 0,7047 0,6828 EUR/AUD Neutre 1,528 1,46 Rebond technique EUR/CHF Baissier 1,0515 1,0088 Hausse des taux CHF EUR/GBP Neutre 0,872 0,837 Oblique haussière en support EUR/JPY Haussier 150 133,9 Reprise haussière EUR/USD Baissier 1,0934 1,034 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Haussier 164,26 160,6 Rebond sur retracement 61,8%% GBP/USD Baissier 1,2640/70 1,194 Rebond technique NZD/USD Baissier 0,6576 0,592 Rebond technique USD/CHF Neutre 1,005 0,9874 Hausse des taux CHF USD/CAD Haussier 1,3077 1,2517 USD/JPY Haussier 135,2 124,45 Droite de polarité sur 131,35

Le dollar respire, le franc suisse bondit, le yen s’agite

Le yen a fortement reculé par rapport à son point le plus haut depuis près de deux semaines vendredi, après que la Banque du Japon a maintenu inchangée sa politique ultra-accommodante, défiant la pression d'un resserrement agressif de ses pairs, notamment la Réserve fédérale et la Banque nationale suisse.

Le dollar, quant à lui, est revenu de son plus bas niveau en une semaine contre les principales devises, après deux jours de baisse suite à l'augmentation des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en milieu de semaine qui, bien que la plus importante depuis 1995, n'a pas dépassé les attentes du marché.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, dont le yen a atteint son plus bas niveau depuis le 10 juin, à 103,19, dans la nuit. Avant la décision de la Fed, il avait atteint son plus haut niveau depuis deux décennies, à 105,55

Le billet vert a progressé de 1% à 133,64 yens, suite à une forte volatilité dans le sillage immédiat de la décision de la Banque du Japon. Le yen avait pourtant fortement progressé hier avec une variation à la hausse rapide des taux obligataires japonais mais il revient ce matin sur ses niveaux de mercredi.

Mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'une augmentation de 75 points de base semblait être la mesure politique appropriée pour cette réunion, mais que ce ne serait pas la norme. Malgré cela, une autre augmentation de la même ampleur est largement attendue pour la réunion du mois prochain également.

Les rendements à long terme américains, qui sont en étroite corrélation avec le taux dollar-yen, sont restés stables à Tokyo ce matin, après avoir fortement baissé pendant les heures de fermeture, les investisseurs craignant qu'un resserrement agressif de la Fed ne déclenche une récession.

La livre sterling a glissé sous 1,2300 USD, cédant une fraction de son bond de 1,43 % de la nuit, lorsque la Banque d'Angleterre a décidé de relever une nouvelle fois ses taux, quoique dans une proportion moindre que ce que de nombreux acteurs du marché avaient prévu, mais a donné des signaux agressifs quant aux futures mesures politiques.

L'euro a atteint hier son plus haut niveau en une semaine, en raison de la décision de la Banque centrale européenne, en milieu de semaine, d'apporter un nouveau soutien pour contenir les coûts d'emprunt des pays du Sud.

USD/CHF : Plus forte chute en 7 ans sur une journée !

Le dollar a connu sa plus forte chute en sept ans, la Banque nationale suisse ayant surpris avec une hausse d'un demi-point de son taux directeur.

La paire avait déjà stoppé sa progression avant-hier sur la résistance à 1,0064 qui devient un obstacle majeur. Le long chandelier baissier enregistré hier a rejoint un retracement Fibonacci de 50%. Si les cours revenaient sous le plus bas d’hier, alors un nouveau test de la forte zone de support à 0,9540, précèdent creux et retracement Fibonacci de 61,8%, serait envisageable.

La rupture de ce dernier niveau validerait une formation en double sommet avec des implications très baissières.

Pour invalider cette lecture baissière il faudrait que les cours reviennent au-dessus de 0,9810, moitié du chandelier baissier.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE