Morning Meeting Forex : FOMC, vers une hausse de 75 points de base ? GBP/USD, la douche écossaise

La Fed ira-t-elle jusqu’à un relèvement de 75 points de base ?

GBP/USD : La livre atteint un plus bas de 2 ans

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 92,58 MM34 en support AUD/USD Baissier 0,728 0,6828 EUR/AUD Neutre 1,528 1,46 EUR/CHF Neutre 1,0515 1,023 Oblique haussière en support EUR/GBP Haussier 0,872 0,837 Voir analyse EUR/JPY Haussier 150 133,9 Rebond sur zone de polarité sur 140,00 EUR/USD Baissier 1,0934 1,034 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Neutre 168,45 160,6 Retracement 50% GBP/USD Baissier 1,2640/70 1,194 Plus bas de 2 ans NZD/USD Baissier 0,6576 0,592 USD/CHF Haussier 1,005 0,9544 USD/CAD Haussier 1,3077 1,2517 Test résistance USD/JPY Haussier 135 124,45 Test résistance

Le dollar s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis 20 ans mercredi, dans l'attente de l'issue de la réunion de politique générale de la Réserve fédérale, au cours de laquelle les marchés tablent sur une hausse des taux d'intérêt de 75 points de base, les décideurs de la politique monétaire s'efforçant de contenir une inflation galopante.

L'indice du dollar, qui suit sa performance par rapport à six autres devises, revient sous 105,00 après avoir atteint 105,45 mardi, son niveau le plus élevé depuis fin 2002.

La livre sterling était en chute libre, en raison de l'éventualité d'un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse.

Selon l'outil Fedwatch du CME, les marchés indiquent que 95 % des chances d'un relèvement des taux de 75 points de base lors de la réunion de la Fed qui s'achèvera plus tard mercredi, contre seulement 3,9 % il y a une semaine, mais un peu moins que les plus de 99 % enregistrés plus tôt dans la journée.

La forte hausse des attentes fait suite à des articles de presse, publiés en premier lieu par le Wall Street Journal, selon lesquels une augmentation plus importante des taux serait envisagée après que les données publiées la semaine dernière ont montré que l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 8,6 % au cours de la période de 12 mois se terminant en mai, soit la plus forte augmentation en glissement annuel depuis quatre décennies.

Le dollar américain avait déjà gagné du terrain au cours des derniers mois grâce au relèvement des taux par la Fed avant la plupart des autres grandes banques centrales, et a bénéficié d'une nouvelle hausse au cours des dernières semaines, les investisseurs recherchant des valeurs refuges par crainte de l'impact économique du resserrement rapide des conditions financières.

Mais avec une hausse des taux d'intérêt aussi importante déjà attendue, le dollar pourrait avoir du mal à gagner davantage après la décision de la Fed.

Compte tenu de l'agressivité actuelle des prix du marché, il y a un risque que le Comité fédéral de l'open market soit jugé "pas assez agressif", ce qui entraînerait une légère baisse des taux d'intérêt américains et du dollar après la réunion et une légère détente sur les marchés.

Des taux américains plus élevés par rapport à des rendements japonais très bas ont pesé sur le yen, qui a atteint son plus bas niveau en 24 ans à 135,60 pour un dollar en début de séance, avant de remonter sous 135,00.

Les attentes d'une hausse des taux ont également nui aux actifs à risque tels que les valeurs technologiques, tandis que sur le marché des devises, le dollar australien, souvent considéré comme un indicateur de l'appétit pour le risque est en hausse ce matin par rapport à son plus bas niveau en un mois de la veille.

L'Aussie est en baisse de 7,9 % depuis le début du trimestre, ce qui serait son pire trimestre depuis les trois premiers mois de 2020, lorsque la pandémie COVID-19 a frappé.

Le dollar néo-zélandais a atteint un plus bas de deux ans cette nuit.

Le câble s’est considérablement affaibli avant le FOMC aux Etats Unis ce soir et la réunion de la banque d’Angleterre demain. L’annonce d’un référendum en Ecosse a douché une devise déjà plombée par de multiples handicaps : investissement en berne, PIB en baisse, chômage en hausse, situation politique fragile.

La tendance est donc négative sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. La livre est passée sous le support de mai 2020 et pourrait se diriger vers le plus bas atteint durant la pandémie à 1,1412. Un potentiel de baisse important.

Toutefois, l’écart des prix avec les moyennes mobiles est significatif, Il n’est donc pas exclu qu’un petit rebond technique se matérialise avant cet objectif. La résistance se situe sur 1,2670.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

