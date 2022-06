Morning Meeting Forex : Le dollar à un sommet de 20 ans ; EUR/JPY, retour sur 140,00

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 92,58 MM34 en support AUD/USD Baissier 0,728 0,6828 EUR/AUD Neutre 1,528 1,46 EUR/CHF Neutre 1,0515 1,023 Oblique haussière en support EUR/GBP Neutre 0,86 0,837 Oblique haussière en support EUR/JPY Haussier 150 133,9 Test zone de polarité sur 140,00 EUR/USD Baissier 1,0934 1,034 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Neutre 168,45 162,2 Retracement 50% GBP/USD Baissier 1,2640/70 1,208 NZD/USD Baissier 0,6576 0,592 USD/CHF Haussier 1,005 0,9544 USD/CAD Neutre 1,29 1,2517 Test résistance USD/JPY Haussier 135 124,45 Test résistance

L’indice dollar atteint un sommet de 20 ans avant le FOMC

Le dollar américain a atteint un nouveau sommet en 20 ans contre un panier devises, les investisseurs se préparant à des hausses de taux agressives de la Réserve fédérale et à une possible récession.

Les marchés se sont précipités pour parier sur des hausses rapides dans le sillage d'un taux d'inflation inattendu vendredi. Les hausses de taux consécutives de 75 points de base en juin et juillet sont presque entièrement évaluées, ce qui a provoqué une onde de choc dans toutes les classes d'actifs.

Le dollar a progressé avec les rendements et les investisseurs qui cherchent à s'abriter de la tempête. Lundi, l'indice du dollar a atteint un sommet de deux décennies à 105,14 et s'est maintenu à ce niveau en Asie ce matin.

Il a atteint des sommets d'un mois avec l'euro, le dollar australien, le dollar néo-zélandais, le franc suisse et le dollar canadien.

La livre sterling a touché son plus bas niveau depuis deux ans, à 1,2107 dollar, car la Fed est considérée comme plus agressive que la Banque d'Angleterre, qui devrait procéder à une hausse de 25 points de base jeudi.

Même la couronne norvégienne, qui a été soutenue par la fermeté des prix du pétrole et par une banque centrale qui a commencé à augmenter ses taux l'année dernière, a touché un plus bas de deux ans à 9,9295 par dollar.

Les craintes liées à une intervention officielle ont également donné un bref répit au yen, mais il s'est rapidement retrouvé sur la sellette après que la Banque du Japon a élargi une série d'achats d'obligations pour ramener le rendement des obligations d'État à 10 ans à son plafond de 0,25 %.

Le yen s'échange à l’ouverture ce matin en Europe à 134,60 pour un dollar, après avoir touché lundi un plus bas de 24 ans à 135,20.

Étant donné que mercredi, la Fed pourrait aller jusqu'à 75 points de base, tandis que vendredi, la Banque du Japon ne fera qu'augmenter ses achats d'obligations, le yen ne va pas rester longtemps à ces niveaux. La situation pourrait continuer à s’aggraver pour la devise nippone.

Les devises des pays émergents ont aussi souffert. La roupie indienne a atteint un plancher record lundi. Le won sud-coréen a touché mardi son plus bas niveau depuis mars 2020, à 1 292,5 pour un dollar, bien qu'il ait été préservé de nouvelles pertes par des indications officielles d'intervention et par les soupçons des cambistes que les autorités vendent des dollars. Le ringgit malaisien, le baht thaïlandais et la roupie indonésienne ont atteint des plus bas niveaux sur plusieurs années.

EUR/JPY : La correction reste limitée au-dessus de 150,00

L’euro contre yen est entré dans une phase de correction qui le voit revenir sur une zone de polarité et seuil psychologique sur 140,00. Ce niveau correspond à un précédent sommet mais aussi à un retracement Fibonacci de 38,2% de la dernière impulsion haussière.

La correction pourrait s’étendre jusqu’au ratio de 61,8% sans remettre en cause la tendance de moyen terme qui este haussière. Avant cela, la moyenne mobile à 34 périodes et le ratio de 50% sur 138,50 constituent un support à surveiller.

L’objectif de long terme reste sur 150,00

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

