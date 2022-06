EUR/GBP : La livre à un plus bas de 9 mois !

Points clés de l’article :

Le referendum sur l’indépendance écossaise, la goutte qui fait déborder le vase

EUR/GBP : L’ euro rapidement rejoint une zone de résistance

La livre sterling est tombée à son plus bas niveau depuis près de neuf mois par rapport à l'euro aujourd’hui, après que la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a déclaré qu'elle allait communiquer des détails sur les plans pour un nouveau référendum sur l'indépendance.

Mme Sturgeon a déclaré qu'elle était presque prête à donner plus de détails sur la manière dont le parlement écossais pourrait organiser un nouveau référendum sur l'indépendance sans l'accord du gouvernement britannique.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et son Parti conservateur, qui est dans l'opposition en Écosse, s'opposent fermement à un référendum, affirmant que la question a été réglée en 2014 lorsque les Écossais ont voté contre l'indépendance par 55 % contre 45 %.

Face à un euro qui se renforce, la livre a perdu 1%, touchant son plus bas niveau face à la monnaie unique depuis juillet dernier.

Après avoir brièvement augmenté face au dollar américain, la livre a reculé de 0,5% à 1,2075 dollar, proche de son plus bas niveau depuis le début de la pandémie en mars 2020.

L'impact de l'annonce de Nichola Sturgeon a été gonflé par la pression que subit la livre en raison d'une multitude de facteurs. Le risque d'indépendance écossaise est en quelque sorte la goutte d'eau qui a fait déborder le vase

La livre sterling s'est affaiblie de plus de 10 % par rapport à un dollar robuste depuis le début de l'année, dans un contexte de perspectives sombres pour l'économie et d'instabilité politique en Grande-Bretagne. Les données de mardi ont montré que le taux de chômage au Royaume-Uni a augmenté pour la première fois depuis fin 2020.

La croissance de la Grande-Bretagne est déjà considérée comme l'une des plus faibles des pays riches dans les mois à venir, et l'incertitude règne quant à la vitesse à laquelle la Banque d'Angleterre, qui devrait relever à nouveau les taux d'intérêt jeudi, peut resserrer sa politique cette année pour maîtriser l'inflation sans nuire davantage à l'économie.

Les nouvelles selon lesquelles le gouvernement Johnson veut réécrire le protocole de l'Irlande du Nord sont un autre élément négatif pour la toile de fond des investissements britanniques

EUR/GBP : L’euro rapidement rejoint une zone de résistance

L’euro contre livre a dépassé la résistance à 0,8600 pour rejoindre directement la zone de résistance suivante entre 0,8660 et 0,8675. Le franchissement de cet obstacle pourrait amener la devise européenne vers les plus hauts d’avril 2021 à 0,8720. La tendance est maintenant haussière au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes.

Un retour sous l’oblique haussière qui relie les creux depuis Avril neutraliserait cette dynamique positive de l’euro contre livre.

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

Analyse technique

