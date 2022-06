Morning Meeting Forex : Après l’inflation, le dollar poursuit sa progression; USD/JPY, nouveau plus haut !

Points clés de l’article :

Le dollar poursuit sa hausse contre yen mais aussi sur les autres devises majeures

USD/JPY : Un potentiel vers 147,00 malgré la récente hausse

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 93,77 Consolidation AUD/USD Baissier 0,728 0,695 EUR/AUD Neutre 1,528 1,46 EUR/CHF Neutre 1,0515 1,023 Oblique haussière en support EUR/GBP Neutre 0,86 0,837 Oblique haussière en support EUR/JPY Haussier 150 133,9 Consolidation EUR/USD Baissier 1,0934 1,048 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Neutre 168,45 162,2 Correction GBP/USD Baissier 1,2640/70 1,2156 NZD/USD Baissier 0,6576 0,592 USD/CHF Haussier 1,005 0,9544 USD/CAD Neutre 1,29 1,2517 USD/JPY Haussier 135 124,45 Test résistance

Le yen est tombé à son plus bas niveau face au dollar en 24 ans lundi, alors que l'écart entre les rendements de référence japonais et américains s'est creusé après que les données sur l'inflation américaine ont fait grimper les rendements du Trésor américain.

Le dollar est monté jusqu'à 135,20 yens, son plus haut niveau depuis octobre 1998, après avoir gagné au cours de chacune des sept dernières séances, alors que la divergence de politique entre les banques centrales étrangères restrictives et la Banque du Japon (BOJ) accommodante devient de plus en plus évidente.

Les efforts des banques centrales pour augmenter les taux d'intérêt afin de réduire l'inflation resteront au centre de l'attention cette semaine. La Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre devraient relever leurs taux lors de leurs réunions et il est possible que la Banque nationale suisse fasse de même.

Peu de changements sont attendus de la part de la BOJ, qui a déclaré lundi qu'elle achèterait 500 milliards de yens (3,70 milliards de dollars) d'obligations d'État japonaises mardi, dans le cadre de sa politique visant à maintenir les rendements de référence à 10 ans à 0,25 point de pourcentage de son objectif de 0 %.

Tokyo est préoccupé par les chutes brutales du yen et est prêt à "répondre de manière appropriée" si nécessaire, a déclaré lundi le principal porte-parole du gouvernement japonais, lançant un nouvel avertissement aux marchés. Cette remarque fait écho à la déclaration conjointe du gouvernement et de la banque centrale de vendredi.

Le taux de référence américain à 10 ans a touché 3,2 % tôt ce matin, après avoir gagné près de 12 points de base vendredi. Le rendement des obligations américaines à deux ans a étendu ses gains de vendredi pour atteindre 3,194 %, son plus haut niveau depuis la fin 2007.

L'inflation américaine a dépassé les attentes vendredi, ce qui a renforcé les anticipations selon lesquelles la Fed devra relever ses taux de manière encore plus agressive. Selon l'outil FedWatch du CME, les prix du marché indiquent qu'il y a environ deux tiers de chances que la Fed procède à des augmentations d'au moins 125 points de base lors de ses deux prochaines réunions, mercredi prochain et en juillet.

Cela implique au moins une augmentation de 75 points de base, ce qui constituerait la plus forte hausse en une seule réunion depuis 1994.

La hausse des prix de l'énergie a également nui à la balance des paiements du Japon, pesant sur le yen.

Les attentes d'une Fed plus agressive poussent le dollar à la hausse, et pas seulement contre le yen. L'indice dollar, qui suit le billet vert par rapport à six autres devises, était en hausse de 0,3 % à 104,45, son plus haut niveau en quatre semaines.

L'euro se morfondait à 1,0485 dollar, et la livre sterling était en baisse à 1,2287 dollar, ne bénéficiant guère du soutien de la Banque d'Angleterre qui devrait relever ses taux jeudi, ce qui constituerait sa cinquième hausse depuis décembre.

La Banque nationale suisse se réunit également jeudi, et une augmentation de 25 points de base est envisagée.

Le dollar australien, sensible au risque est tombé à 0,7000 dollar, son plus bas niveau depuis trois semaines et demie, les craintes concernant l'impact de la hausse des taux ayant poussé les investisseurs vers des actifs perçus comme plus sûrs.

Le dollar contre yen est ancré dans une tendance haussière de moyen terme qui après une pause durant la période avril juin a repris par le franchissement du précèdent sommet à 131,35. Les moyennes mobiles de court terme sont à nouveau orientées à la hausse.

La paire a rejoint le plus haut de janvier qui fait office de résistance à 135,20. Son dépassement pourrait l’amener vers le plus haut de 1998 à 147,63, ce que nous donne aussi à peu près comme objectif le report de la précédente hausse.

Le RSI est à nouveau en zone de surachat mais ne montre pas de signe de retournement. Un retour des cours sous 131,35 remettrait en cause cette lecture positive.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

