Morning Meeting Forex : Inflation aux Etats Unis cet après-midi ; AUD/USD, retour de l’aversion au risque

AUD/USD : L’aussie s’expose à une reprise baissière

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 87,3 Consolidation AUD/USD Baissier 0,728 0,695 EUR/AUD Neutre 1,528 1,46 EUR/CHF Neutre 1,0515 1,023 Oblique haussière en support EUR/GBP Neutre 0,86 0,837 EUR/JPY Haussier 150 133,9 EUR/USD Neutre 1,0934 1,064 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Neutre 168,45 155,6 Test résistance GBP/USD Neutre 1,2640/70 1,243 NZD/USD Baissier 0,6576 0,592 USD/CHF Haussier 1,005 0,9544 USD/CAD Neutre 1,29 1,2517 USD/JPY Haussier 135 124,45 Doji/Consolidation possible

Le dollar a atteint son plus haut niveau en deux semaines par rapport à l'euro vendredi, avant la publication des données sur l'inflation qui devraient guider la Réserve fédérale dans sa politique de resserrement monétaire, et après que la Banque centrale européenne a déclaré qu'elle commencerait sa campagne de hausse des taux le mois prochain.

La croissance des prix à la consommation de base aux États-Unis devrait se ralentir un peu, selon les données qui seront publiées à 14H30. Un tel résultat rassurerait ceux qui espèrent que l'inflation, forte de plusieurs décennies, a atteint un pic en mars et que le recul d'avril n'était pas un cas isolé.

Cela pourrait donner à la Fed une certaine marge de manœuvre pour relever les taux de manière moins agressive cette année, alors qu'elle tente de contenir l'inflation sans faire basculer l'économie dans la récession.

À plus court terme, les marchés s'attendent à ce que la Fed annonce la semaine prochaine la deuxième de ses trois hausses consécutives de 50 points de base des taux d'intérêt, ce qui a dopé le dollar ces derniers mois.

L'indice du dollar a progressé de 1,1 % cette semaine, ce qui constituerait sa plus forte hausse en pourcentage depuis la dernière semaine d'avril s’il se maintenait sur ce niveau ou plus haut ce soir.

L'indice semble s'être accommodé assez facilement d'une BCE plus déterminée et plus agressive. Son intention de relever les taux de 25 points de base en juillet et en septembre et de proposer des augmentations plus importantes n'a manifestement pas surpris le marché.

L'indice semble s'installer dans une fourchette de 101 à 105, avec la possibilité de tester l'extrémité supérieure de cette fourchette si les données de l'IPC américain et la réunion de la Fed de la semaine prochaine soulignent le potentiel de hausse des rendements américains.

L'euro a touché 1,0611 dollar au début des échanges en Asie, son plus bas niveau depuis le 23 mai, après avoir perdu 0,92 % sur le dollar jeudi à l'issue d'une séance volatile sous l'influence de la BCE.

La banque centrale des 19 pays qui utilisent l'euro a déclaré qu'elle mettrait fin à l'assouplissement quantitatif le 1er juillet, puis relèverait les taux d'intérêt de 25 points de base le 21 juillet. La BCE a annoncé une augmentation plus importante des taux en septembre, à moins que les perspectives d'inflation ne s'améliorent dans l'intervalle.

Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, s'est abstenu vendredi de tout commentaire sur la possibilité d'une intervention du gouvernement sur le marché des changes pour endiguer la faiblesse du yen, tout en maintenant sa mise en garde contre toute fluctuation rapide.

La Banque du Japon, contrairement à ses principaux homologues, s'est engagée à maintes reprises à maintenir les taux d'intérêt à un niveau bas, ce qui a fait chuter le yen à proximité du niveau de 135,20 atteint le 31 janvier 2002. Un dépassement de ce seuil constituerait son plus bas niveau depuis octobre 1998.

Le dollar australien, sensible au risque, est resté sous pression à 0,709 dollar, en baisse de 1,65 % cette semaine, en raison de la chute des marchés boursiers, tandis que la livre sterling était également en baisse par rapport au dollar à 1,2486 dollar.

Une certaine aversion pour le risque semble revenir sur le marché, notamment sur les indices, et constitue un facteur qui pourrait influer sur les changes à court terme.

Le dollar australien a hier enregistré une séance très négative qui vient valider la fin du rebond débuté au mois de mai. Ce dernier a échoué à dépasser la forte zone de résistance constituée par le retracement Fibonacci de 50% et de la moyenne mobile à 200 périodes.

L’Aussie se dirige vers le retracement Fibonacci de 23,6% à 0,7030 et en cas de rupture pourrait retracer entièrement la hausse du mois dernier. Les moyennes mobiles sont sur le point de se retourner à la baisse.

Evolution de l’AUD/USD en données quotidiennes :

