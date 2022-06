Morning Meeting Forex : La BCE star de la journée ; USD/JPY, proche de son sommet de 2002

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 87,3 AUD/USD Neutre 0,728 0,695 EUR/AUD Neutre 1,528 1,46 EUR/CHF Haussier 1,05 1,023 Test résistance EUR/GBP Neutre 0,86 0,837 EUR/JPY Haussier 150 132,65 EUR/USD Neutre 1,0934 1,064 Oblique baissière en résistance / BCE aujourd'hui GBP/JPY Neutre 168,45 155,6 Rejet résistance GBP/USD Baissier 1,2640/70 1,208 NZD/USD Baissier 0,6576 0,592 USD/CHF Haussier 1,005 0,9544 Reprise de la tendance USD/CAD Baissier 1,29 1,245 USD/JPY Haussier 135 124,45

La BCE au centre de l’attention des opérateurs

Le yen est tombé à son plus bas niveau en 20 ans par rapport au dollar jeudi, et l'euro a progressé avant une réunion très attendue de la Banque centrale européenne, qui devrait donner des indications sur ses projets de resserrement de la politique monétaire.

La BCE est pratiquement certaine de mettre un terme à son programme d'achat d'actifs à la fin du mois et de promettre une hausse des taux en juillet, mais l'ampleur et le rythme de ce resserrement sont incertains.

Les spéculations se multiplient sur le fait que l'inflation galopante de la zone euro pourrait pousser la BCE à donner le coup d'envoi de sa campagne de hausse des taux par une augmentation importante de 50 points de base.

Il est peu probable qu'une hausse des taux intervienne aujourd'hui, car la BCE a beaucoup parlé de séquençage et a dit qu'elle arrêterait les achats d'actifs avant de relever les taux d'intérêt, mais étant donné que l'inflation est à un niveau record et que la logique économique pour une hausse des taux est là, on ne peut l’exclure.

Les annonces de politique monétaire sont attendues à 13H45 et une conférence de presse est prévue à 14h30.

Le yen a de son côté poursuivi sa chute, tombant à son plus bas niveau en 20 ans proche de son sommet récent à 135,00. La monnaie japonaise a été affaiblie par la hausse des taux d'intérêt dans le monde entier, alors que la Banque du Japon reste attachée à une politique très stimulante. La diminution de l'excédent de la balance courante du Japon pèse également.

Le yen a également baissé par rapport à l'euro en raison de l'imminence d'une hausse des taux de la BCE. Il a atteint mercredi son plus bas niveau en sept ans et demi.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence pour la zone euro, a atteint mercredi un nouveau sommet de huit ans, à 1,368 %, et l’écart de taux allemands et japonais a atteint jeudi son niveau le plus élevé en neuf ans.

Le dollar yen se dirige vers le sommet de 2002 à 135,20

Le dollar yen a progressé hier vers la résistance à 135,20, plus haut de février 2002. Le franchissement de l’oblique baissière le 31 mai annonçait la reprise de la tendance positive de moyen terme. Les moyennes mobiles de court terme sont orientées à la hausse. Le dépassement de cet obstacle amènerait la paire vers un sommet de 1998 à 147,63.

Cependant il n’est pas exclu qu’une consolidation intervienne vers l’ancienne résistance à 131,35 qui deviendrait support selon le principe de polarité

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

