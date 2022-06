Morning Meeting Forex : Le yen seul au monde; EUR/CHF, La MM200 en obstacle

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 87,3 AUD/USD Neutre 0,728 0,695 EUR/AUD Neutre 1,528 1,46 EUR/CHF Neutre 1,05 1,023 Oblique haussière en support EUR/GBP Neutre 0,86 0,837 EUR/JPY Haussier 150 132,65 EUR/USD Neutre 1,0934 1,064 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Haussier 168,45 155,6 GBP/USD Baissier 1,2640/70 1,208 NZD/USD Baissier 0,6576 0,592 USD/CHF Haussier 1,005 0,9544 Reprise de la tendance USD/CAD Baissier 1,29 1,245 USD/JPY Haussier 135 124,45

Le yen a atteint ce matin son plus bas niveau en 20 ans par rapport au dollar et a glissé à son plus bas niveau en sept ans par rapport à l'euro, dans l'attente d'une réunion de la Banque centrale européenne qui devrait permettre au Japon d'être le seul pays à s'en tenir à une politique monétaire ultra accommodante.

La BCE se réunit jeudi et les marchés s'attendent à ce qu'elle pose au moins les bases d'une hausse rapide des taux, si ce n'est qu'elle les entame par une légère augmentation.

La Réserve fédérale américaine devrait relever son taux directeur de 50 points de base la semaine prochaine et à nouveau en juillet, mais les responsables de la Banque du Japon (BOJ) n'ont donné aucun signe d'abandon des paramètres accommodants.

En conséquence, le yen a perdu plus de 4,5 %, passant de 127,09 pour un dollar à 133,30 en huit séances. Les investisseurs voient la flambée des prix à la consommation contraindre les banques centrales du monde entier à freiner la demande par des hausses rapides.

Il a chuté de plus de 6 % en 10 séances pour atteindre son plus bas niveau en sept ans, à 96,20 par dollar australien, accélérant sa chute après une hausse des taux d'intérêt surprenante en Australie mardi.

Il est en baisse de 10 séances consécutives sur l'euro, sa plus longue série de pertes en huit mois, et a trouvé un plus bas de sept ans à 142,40 au début des échanges en Asie.

Les écarts de rendement continuent de favoriser le dollar américain, la paire USD/JPY franchissant la barre des 132 avec 135 comme prochaine cible- le sommet de février 2002.

Les autres mouvements ont été assez modestes en Asie, les opérateurs attendant la BCE et les chiffres de l'inflation américaine prévus vendredi. Le dollar s'est stabilisé après une légère baisse suivant les rendements.

EUR/CHF : A nouveau confronté à la moyenne mobile à 200 périodes

L’euro franc suisse a préservé la semaine dernière son oblique de support et affiché 4 séances consécutives de hausse pour revenir au contact de la moyenne mobile à 200 périodes. Cet obstacle a bloqué la hausse de la paire pendant tout le mois de mai. Son franchissement est donc nécessaire pour voir l’euro reprendre une tendance positive. Les moyennes mobiles de court terme se croisent à la hausse.

Toutefois tant que la MM200 n’est pas franchi, les cours sont en consolidation. La tendance baissière reprendrait sur rupture du retracement Fibonacci de 38,2%.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

