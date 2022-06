Morning Meeting Forex : Hausse des taux en Australie, EUR/JPY, Plus haut depuis janvier 2015

Points clés de l’article :

EUR/JPY : La paire se dirige vers 150,00

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 95,75 87,3 Test résistance AUD/USD Neutre 0,728 0,695 Test MM200 EUR/AUD Neutre 1,528 1,46 EUR/CHF Neutre 1,036 1,023 Oblique haussière en support EUR/GBP Haussier 0,86 0,837 EUR/JPY Haussier 150 132,65 EUR/USD Neutre 1,0934 1,064 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Haussier 168,45 155,6 GBP/USD Baissier 1,2640/70 1,208 NZD/USD Baissier 0,6576 0,592 USD/CHF Haussier 1,005 0,9544 Reprise de la tendance USD/CAD Baissier 1,29 1,245 USD/JPY Haussier 135 124,45

La RBA surprend par son agressivité, le yen poursuit sa chute

Le dollar australien a bondi après que la Banque de réserve du pays a relevé ses taux d'intérêt plus que prévu, tandis que le yen est tombé à son plus bas niveau depuis deux décennies contre le billet vert, les inquiétudes concernant la persistance de l'inflation ayant fait grimper les rendements obligataires américains.

L'Aussie a réagi à la hausse après que la banque centrale a augmenté son taux directeur d'un demi-point - deux fois plus que ce que la plupart des économistes avaient prévu - et s'est engagée à faire "ce qui est nécessaire" pour refroidir l'inflation. Toutefois le billet vert est aussi demandé ce matin, ce qui a annulé la progression du dollar australien.

Le dollar a touché 133,00 yens et a atteint son plus haut niveau depuis avril 2002 alors que le rendement du Trésor à 10 ans a atteint 3,064 % à Tokyo pour la première fois en près de quatre semaines.

En revanche, les rendements japonais équivalents sont maintenus proches de zéro par la politique de contrôle de la courbe des taux de la Banque du Japon, le gouverneur de la banque centrale, Haruhiko Kuroda, ayant réitéré lundi son engagement inébranlable en faveur d'un stimulus monétaire "puissant".

Les solides données sur l'emploi aux États-Unis à la fin de la semaine dernière ont alimenté les anticipations selon lesquelles les pressions à la hausse sur les prix seront présentes plus longtemps, ce qui pourrait obliger la Fed à prendre des mesures plus agressives.

Les chiffres des prix à la consommation attendus vendredi fourniront davantage d'indices sur la trajectoire de la Fed en matière de hausse des taux, avant la décision politique de la semaine prochaine, où une augmentation d'un demi-point est largement attendue.

L'euro a glissé avant la réunion de fixation des taux de la Banque centrale européenne de jeudi, les opérateurs, qui ont déjà prévu plusieurs hausses et la fin des mesures d’achats d'obligations, souhaitant plus de clarté sur ce qui va suivre.

EUR/JPY : La paire se dirige vers 150,00

L’euro yen est sorti à la hausse d’une configuration en drapeau et rejoint puis dépassé le plus haut d’avril à 140,00. Les moyennes mobiles de court terme sont orientées à la hausse et valident le scénario positif. L’objectif final se situe sur le plus haut de 2014 à 149,57.

L’ancienne résistance à 140,00 pourrait maintenant jouer le rôle de support selon le principe de polarité.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

