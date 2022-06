Morning Meeting Forex : Dans l’attente des chiffres sur l’emploi ; AUD/USD, le rebond s’amplifie

Points clés de l’article :

Les chiffres sur l’emploi aux Etats Unis vont dicter les mouvements de la séance

AUD/USD : Le rebond confronté à une forte zone de résistance

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 95,75 87,3 AUD/USD Neutre 0,7266 0,695 Test MM200 EUR/AUD Baissier 1,528 1,46 EUR/CHF Neutre 1,036 1,023 Oblique haussière en support EUR/GBP Haussier 0,86 0,837 EUR/JPY Haussier 140 132,65 Proche résistance EUR/USD Neutre 1,0934 1,064 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Haussier 161,86 155,6 GBP/USD Neutre 1,2640/70 1,208 NZD/USD Neutre 0,675 0,592 USD/CHF Neutre 1,005 0,9525 Retracement Fibo 61,8% USD/CAD Baissier 1,339 1,245 USD/JPY Haussier 135 124,45

Les chiffres sur l’emploi aux Etats Unis vont dicter les mouvements de la séance

Le dollar reste stable, alors que les traders attendaient les données sur l'emploi américain aujourd’hui à 14H30 pour savoir dans quelle mesure et à quel rythme la Réserve fédérale pourrait augmenter les taux d'intérêt.

Les marchés ont anticipé des hausses consécutives de 50 points de base de la Fed en juin et juillet, mais le dollar a été bousculé cette semaine par l'incertitude quant à ce qui se passera ensuite.

Le billet vert a progressé en début de semaine, car il craignait que l'inflation record en Europe ne soit le signe avant-coureur d'une forte hausse des taux partout dans le monde. Mais il a chuté cette nuit et les actions se sont redressées, les données économiques américaines mitigées ayant brouillé les perspectives. Les chiffres du jour sont attendus pour éclaircir le rythme de la hausse des taux

Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, ont chacun augmenté de plus de 1%, suivant les gains des marchés actions. Après avoir brisé la résistance à 0,72 USD, le dollar australien a encore progressé pour atteindre un sommet de six semaines à 0,7283 USD ce matin.

Le yen a été maintenu sous pression par des taux d'intérêt toujours très bas au Japon et par le peu de chance qu'ils suivent le reste du monde à la hausse. La monnaie japonaise était stable à 129,80 par dollar vendredi et a perdu 2 % sur le dollar cette semaine.

Les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis sont attendues et, bien que les marchés et les banques centrales se concentrent actuellement sur l'inflation, le marché du travail orientera les attentes en matière de salaires et le sentiment sur la force de l'économie en général.

AUD/USD : Le rebond confronté à une forte zone de résistance

Le dollar australien a amplifié son rebond hier et rejoint une forte zone de résistance avec la moyenne mobile à 200 périodes et au-dessus un retracement Fibonacci essentiel de 61,8% à 0,7340. Le franchissement de ces deux obstacles validerait la fin de la vague de baisse d’avril mai.

Les moyennes mobiles de court terme se retournent à la hausse et supportent les cours. Un retour sous le retracement Fibonacci de 38,2% et plus bas d’hier à 0,7141 relancerait la dynamique négative.

Evolution du dollar australien contre dollar américain en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE