USD/CAD : Le dollar canadien gagne du terrain

Le pétrole et la BOC font grimper le dollar canadien

Le dollar canadien a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois par rapport à son homologue américain, testant la barre des 1,26, en raison de la flambée des prix du pétrole et de la poursuite de l'assimilation par les investisseurs d'un cycle de resserrement politique agressif.

La Banque du Canada (BOC) a augmenté son taux directeur de 0,50 mercredi pour le porter à 1,5 %, la banque centrale cherchant à maîtriser l'inflation qui atteint actuellement des niveaux jamais vus depuis 1991.

Les responsables de la politique monétaire ont également annoncé que la banque centrale poursuivait ses mesures de resserrement quantitatif, prolongeant ainsi le processus de réduction de son bilan, tout en signalant que la banque centrale augmentera encore les taux d'intérêt lors de la prochaine réunion. Cependant, les récentes données économiques montrant que l'économie a progressé plus lentement que prévu au premier trimestre ont limité la poursuite de la dynamique haussière.

Un possible retour sur 1,2450

Le loonie (USD/CAD) a cassé un support à 1,2712, qui devient résistance selon le principe de polarité, puis a rompu la moyenne mobile à 200 périodes. De plus, les moyennes mobiles de court terme se croisent à la baisse.

Sous 1,2712 donc, le biais est baissier avec un possible retour sur le fort support à 1,2450. Un rebond au-dessus de la résistance invaliderait ce scénario baissier

Evolution de l’USD/CAD en données quotidiennes :

