Morning Meeting Forex : Reprise haussière du dollar face au yen; EUR/USD : stoppé dans son envol

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 94 87,3 Voir analyse AUD/USD Neutre 0,7266 0,695 EUR/AUD Neutre 1,528 1,489 Support intermédiaire 1,4885 EUR/CHF Neutre 1,036 1,023 Oblique haussière en support EUR/GBP Neutre 0,86 0,837 EUR/JPY Haussier 140 132,65 Sortie canal baissier EUR/USD Neutre 1,0934 1,034 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Neutre 161,86 155,6 Test résistance GBP/USD Baissier MT 1,2640/70 1,208 NZD/USD Baissier MT 0,6568 0,592 Rebond USD/CHF Haussier MT 1,005 0,9525 Retracement Fibo 61,8% USD/CAD Neutre 1,339 1,245 USD/JPY Haussier 135 124,45

Le dollar a atteint ce matin son plus haut niveau en deux semaines par rapport au yen, soutenu par la hausse des rendements du Trésor, alors que les inquiétudes concernant l'inflation mondiale reprennent de plus belle.

Le billet vert a augmenté de 0,42% à 129,20 yens, et a touché 129,29 pour la première fois depuis le 18 mai.

Les rendements de référence des bons du Trésor à 10 ans ont atteint 2,884 % au cours de la nuit, leur plus haut niveau depuis le 19 mai.

L'indice dollar a atteint son plus bas niveau sur un mois à 101,29 lundi après avoir reculé d'un sommet de près de deux décennies au-dessus de 105 atteint à la mi-mai, l'inflation américaine et d'autres indicateurs économiques montrant des signes de pic dans le contexte du resserrement agressif de la politique de la Réserve fédérale.

Les marchés ont prévu des hausses de taux d'intérêt d'un demi-point pour les réunions de la Fed ce mois-ci et le mois prochain, conformément aux signaux émis par les responsables de la banque centrale, mais les perspectives au-delà de cette date ne sont pas claires.

Le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, prévu vendredi, pourrait fournir de nouveaux indices.

Une hausse agressive de 180 points de base des taux de la BCE est évaluée jusqu'à la fin de 2023, soit à peu près la même que celle de la Fed, mais il est difficile de voir la BCE évoluer sur le même rythme.

De son côté, la livre sterling reste sur la défensive, les perspectives de croissance sombres de la Grande-Bretagne et la trajectoire incertaine des taux d'intérêt continuant à peser sur le sentiment.

Le dollar américain a chuté ces deniers jours face au dollar canadien avant la réunion de fixation des taux de la Banque du Canada qui se tiendra dans l’après-midi, une augmentation d'un demi-point étant largement attendue.

L'euro a glissé à un plus bas de 1,0680 hier, poursuivant son recul par rapport au pic de plus d'un mois de 1,0787 USD atteint lundi après que la Banque centrale européenne a adopté une position plus restrictive sur sa politique monétaire.

Le rebond amorcé le 12 mai avec une belle divergence haussière bute sur une oblique baissière actuellement sur 1,0794. L’euro se retrouve dans une position neutre entre cet obstacle et la droite de polarité qui sert de support à 1,0640.

Si la devise européenne parvient à franchir l’oblique alors la possibilité de voir une progression vers la prochaine résistance à 1,0933 prendra forme.

Un retour sous le soutien à 1,0640 serait un signal négatif avec un possible retour sur 1,0460 voire les plus bas annuels à 1,0340.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

