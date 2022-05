Morning Meeting Forex : L’euro affiche son meilleur mois depuis 1 an ; USD/JPY, tendance toujours positive

Points clés de l’article :

L’attention se porte sur les hausses des taux en Europe

USD/JPY : Une consolidation qui montre la force de la tendance

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 94 87,3 Sortie canal baissier AUD/USD Neutre 0,7266 0,695 EUR/AUD Neutre 1,528 1,489 Support intermédiaire 1,4885 EUR/CHF Neutre 1,036 1,023 Oblique haussière en support EUR/GBP Neutre 0,86 0,837 EUR/JPY Haussier 140 132,65 Sortie canal baissier EUR/USD Neutre 1,0934 1,034 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Neutre 161,86 155,6 Test résistance GBP/USD Baissier MT 1,2640/70 1,208 NZD/USD Baissier MT 0,657 0,592 Rebond USD/CHF Haussier MT 1,005 0,9525 Retracement Fibo 61,8% USD/CAD Neutre 1,339 1,27 Test MM200 USD/JPY Haussier MT 135 124,45 Consolidation

L’attention se porte sur les hausses des taux en Europe

L'euro a cédé une partie de ses récents gains mardi, mais il était toujours prêt à réaliser son meilleur mois depuis un an, les marchés se repositionnant en prévision des hausses de taux d'intérêt en Europe et de la possibilité d'un ralentissement du rythme des hausses de taux aux États-Unis.

Les investisseurs s’attendent à de hausses de taux plus agressives de la part de la Banque centrale européenne, qui devrait commencer à relever ses taux en juillet pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Les données de l'IPC de la zone euro sont attendues aujourd’hui, et les analystes ont déclaré que les données allemandes publiées hier, plus fortes qu’attendues, impliquaient une possibilité que celles-ci soient également supérieures aux attentes. De plus, un certain nombre de responsables de la BCE s'exprimeront ce soir, évoquant sans doute les perspectives de hausse des taux d'intérêt européens.

L'euro devrait gagner 2,2 % en mai, ce qui constituerait sa plus forte hausse mensuelle depuis un an.

L'indice dollar s'est établi à 101,60, après être tombé à 101,10, son plus bas niveau depuis cinq semaines. L'indice mesure le billet vert par rapport à six autres devises, l'euro ayant la plus forte pondération.

L'attention s'est déplacée d'une inflation plus élevée et de davantage de hausses de taux vers des inquiétudes quant à savoir si le resserrement de la Fed a exercé une pression sur l'économie, et cela a provoqué l'affaiblissement du dollar au cours des dernières semaines.

Toutefois il n'y a aucune certitude que la Réserve fédérale s'éloigne du rythme agressif de son resserrement, comme l’indiquent les remarques restrictives sur la politique monétaire faites cette nuit par le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, notant que "la tendance à la baisse du dollar pourrait donc s'inverser".

Un rebond du sentiment envers les actifs et les devises plus risqués, en partie causé par un assouplissement des mesures de confinement dans le centre financier chinois de Shanghai, a également pesé sur le billet vert récemment.

La nouvelle selon laquelle les dirigeants de l'Union européenne ont accepté en principe lundi de réduire la plupart des importations de pétrole en provenance de la Russie d'ici la fin de l'année a fait grimper les prix du pétrole et a stimulé les devises des matières premières.

Le dollar canadien a touché 1,2650 par dollar, près d'un sommet d'un mois atteint dans la nuit. Le dollar australien a rebondi, également aidé par des données PMI meilleures que prévu en Chine.

USD/JPY : Une consolidation qui montre la force de la tendance

Le dollar contre yen est entré dans une phase de consolidation horizontale depuis son sommet à 131,35, revenant sur un support autour de 126,75. La tendance reste positive avec une correction limitée qui montre la force du mouvement haussier.

Le franchissement de la petite oblique descendante de court terme pourrait signifier la reprise de la tendance avec un retour sur les plus hauts du 9 mai. Le dépassement de ce seuil donnerait un objectif sur la résistance à 135,00.

La cassure du support donnerait le signal d’une véritable correction vers le retracement Fibonacci de 38,2% à 124,50, correspondant aussi à une zone de polarité.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE