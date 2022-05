Morning Meeting Forex : Le dollar en baisse avant une semaine chargée ; EUR/JPY, un signe de reprise

Points clés de l’article :

Une semaine riche en publication de statistiques économiques

EUR/JPY : Possible signal de reprise haussière

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 94 87,3 Test borne haute canal baissier AUD/USD Neutre 0,7266 0,695 EUR/AUD Neutre 1,528 1,489 EUR/CHF Neutre 1,036 1,023 Oblique haussière en support EUR/GBP Neutre 0,86 0,837 EUR/JPY Haussier 140 132,65 Sortie canal baissier ( Voir analyse ci-dessous) EUR/USD Neutre 1,0934 1,034 Test zone de polarité 1,0760 GBP/JPY Neutre 161,86 155,6 GBP/USD Baissier MT 1,264 1,208 NZD/USD Baissier MT 0,657 0,592 Rebond USD/CHF Haussier MT 1,005 0,9525 Retracement Fibo 61,8% USD/CAD Neutre 1,339 1,27 Test MM200 USD/JPY Haussier MT 135 124,45 Consolidation

Le dollar reste sur la défensive ce matin et se dirige vers sa première baisse mensuelle en cinq mois, les investisseurs ayant revu à la baisse leurs anticipations sur la hausse des taux d'intérêt américains et les craintes d'une récession mondiale s'étant quelque peu dissipées.

La semaine à venir est riche en données qui pourraient fournir des indices sur les perspectives de croissance mondiale, les taux d'intérêt américains et européens et le dollar, avec les chiffres de l'indice des directeurs d'achat chinois, taux d’inflation en Europe, les chiffres de l'emploi américain et les données de croissance en Australie et en Suisse notamment.

Les échanges devraient être allégés ce lundi, les marchés boursiers et obligataires américains étant fermés pour le jour férié du Memorial Day.

Au début de la session asiatique, le dollar était un peu plus faible par rapport à l'euro à 1,0758 USD, juste au-dessus d'un plus bas niveau sur cinq semaines, après avoir chuté d'environ 1,5 % par rapport à la monnaie commune la semaine dernière.

Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, sont restés fermes après un rallye vendredi, tandis que le yen était un peu plus faible à 127 dollars.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a déclaré lundi que l'inflation de base des prix à la consommation au Japon devrait se maintenir autour de 2 % au cours de l'année fiscale en cours, mais que le rythme ralentirait l'année suivante à partir d'avril 2023. Une déclaration qui va dans le sens de la poursuite de la politique accommodante qui amène les investisseurs vers d’autres devises.

L'Aussie s'est approché d'un sommet de trois semaines proches des 0,7200 USD, tout comme le kiwi à 0,6550 USD.

L'indice du dollar, qui a atteint un sommet de deux décennies à 105,010 plus tôt en mai, était stable à 101,70 ce matin. La livre sterling a maintenu ses gains de la semaine dernière à 1,2636 $USD.

Le yuan chinois est resté stable à 6,7210 pour un dollar dans les échanges offshore, soutenu par les progrès réalisés dans la levée des confinements.

Shanghai a déclaré dimanche que les restrictions "déraisonnables" imposées aux entreprises seraient levées à partir du 1er juin, tandis que Pékin a rouvert une partie de ses transports publics ainsi que certains centres commerciaux.

Mais les données positives sur la consommation aux États-Unis et l'assouplissement des mesures de restriction en Chine contribuent à raviver les espoirs concernant la croissance mondiale, ce qui tend à soutenir les devises à risque au détriment du dollar.

L’euro contre yen pourrait sortir par le haut d’un canal de consolidation qui l’a vu corriger sa hausse de mars à avril vers sa moyenne mobile à 200 périodes. Uneclôture au-dessus de la borne haute du canal et au-dessus de la petite résistance à 136,80 serait un signal positif qui pourrait signifier la reprise de la tendance vers les hauts récent à 140,00 dans un premier temps.

Les moyennes mobiles de court terme se retournent à la hausse et appuient ce scénario.

Un retour sous 136,00 invaliderait ce scénario positif.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

