EUR/USD : l’euro poursuit sa reprise haussière

L ’appétit pour le risque soutient l’ euro

EUR/USD : l’euro tente de s’extraire de son canal

L'euro progresse face au dollar américain, soutenu par l'appétit pour le risque grâce au relâchement des confinements en Chine. Le déconfinement progressif de Shanghai et la levée d'une partie des restrictions sanitaires à Pékin poussaient les investisseurs à délaisser les valeurs refuges comme le dollar.

En outre, le billet vert commence à s’essouffler suite à la publication vendredi des données montrant que les dépenses de consommation américaines ont augmenté plus que prévu en avril, les ménages ayant stimulé leurs achats de biens et de services. De plus, l’euro profite aussi des spéculations des investisseurs sur un ralentissement, voire une interruption de la remontée des taux de la Fed dès septembre.

En Europe, l'inflation en Allemagne, tirée par la hausse continue des prix de l'énergie et de l'alimentation liée à la guerre en Ukraines'est nettement accélérée en mai pour atteindre 8,7% sur un an. Ces chiffres montrent que les tensions inflationnistes persistent en Allemagne pour les produits affectés par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et la situation ne devrait s'améliorer qu'à partir de l'automne selon les analystes.

Graphiquement, l’euro a entamé une reprise haussière depuis plusieurs séances. A moyen terme, la paire est enfermée dans un canal baissier, ainsi les prix se dirigent doucement vers la borne haute.

Actuellement, le marché travaille la résistance des 1,0775$, le franchissement de ce niveau clé permettrait de s’extraire par le haut du canal afin de libérer le potentiel haussier. Par la suite, la paire serait bien orientée pour rallier les résistances situées à 1,0910$ puis 1,1000$.

En revanche, malgré le début de reprise haussière la dynamique de long terme demeure baissière. De ce fait, en cas d’échec sur la résistance actuelle les vendeurs reprendraient la main pour déclencher une nouvelle jambe de baisse en direction des1,0635$ et 1,0520$.

