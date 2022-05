Morning Meeting Forex : Le kiwi s’envole après la RBNZ; USD/CHF, le franc suisse progresse fortement

Points clés de l’article :

Après la RBNZ, le kiwi en forte hausse ; le dollar en mode consolidation

USD/CHF : La correction s’amplifie mais la tendance de moyen terme reste haussière

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 94 87,3 Canal baissier AUD/USD Neutre 0,7266 0,695 EUR/AUD Neutre 1,528 1,459 EUR/CHF Baissier 1,036 1,02 Oblique haussière en support EUR/GBP Neutre 0,86 0,837 EUR/JPY Neutre 140 132,65 Canal baissier EUR/USD Neutre 1,0934 1,034 Rebond à CT GBP/JPY Neutre 161,86 155,6 GBP/USD Baissier 1,264 1,208 NZD/USD Neutre 0,653 0,592 Rebond USD/CHF Haussier 1,005 0,9525 Correction de la hausse USD/CAD Neutre 1,339 1,2712 USD/JPY Haussier 135 124,45 Correction de la hausse

Le dollar néo-zélandais affiche un gain important ce matin, après une orientation hawkish de la banque centrale du pays, tandis que le billet vert a rebondi d'un plus bas d'un mois dans un contexte de stabilisation des rendements du Trésor.

Le kiwi a inversé des pertes avant la décision sur les taux d'intérêt de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande pour gagner jusqu'à 0,61%, atteignant un sommet de trois semaines à 0,6514 USD immédiatement après.

La RBNZ a relevé le taux directeur d'un demi-point, comme prévu, mais a publié des orientations plus agressives sur sa politique future, affirmant qu'un relèvement plus important et plus précoce réduira le risque de persistance de l'inflation.

Dans le même temps, l'indice du dollar américain se stabilise après une légère baisse hier, s'éloignant de son plus bas niveau de la nuit à 101,64, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 26 avril.

L'indice a reculé de 1,23 % au cours des deux premiers jours de la semaine, s'éloignant de plus en plus du sommet de près de deux décennies au-dessus de 105 atteint au milieu du mois, dans un contexte de baisse des rendements du Trésor, les opérateurs se positionnant en faveur d'une hausse des taux de la Réserve fédérale un peu moins agressive.

Le rendement du Trésor à 10 ans a atteint un plus bas niveau de près d'un mois à 2,718 % pendant la nuit.

Le dollar a touché hier son plus bas niveau en plus de cinq semaines, à 126,37 yens, cette paire de devises étant particulièrement sensible aux mouvements sur les taux d’intérêts.

L'euro recule ce matin mais est reste proche du sommet d’hier, à 1,0748 USD, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 25 avril, après que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que les taux d'intérêt de la zone euro seraient probablement positifs à la fin du troisième trimestre. Les commentaires de Mme Lagarde impliquent une augmentation d'au moins 50 points de base du taux de dépôt et alimentent les spéculations sur des hausses plus importantes cet été.

Les perspectives de politique monétaire ont orienté les marchés des changes cette semaine, et les opérateurs chercheront à obtenir davantage d'indices sur le rythme du resserrement de la Fed pour le reste de l'année lorsque le procès-verbal de la dernière réunion sera publié ce soir.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a mis en garde contre le fait que des hausses de taux brutales pourraient créer "une dislocation économique significative", exhortant ses collègues à "procéder avec prudence". Un changement de ton qui prend en compte un ralentissement de la croissance et qui pourrait signaler une modération dans le rythme de la hausse des taux.

Le dollar contre franc suisse poursuit sa correction vers le retracement Fibonacci de 61,8% à 0,9530 voire la droite de polarité à 0,9457. Le RSI s’est largement détendu et revient sur un point bas. Tant que les cours restent au-dessus de cette zone qui pourrait mettre fin à la correction, la tendance de moyen terme reste haussière.

Si le dollar contre franc suisse ne parvenait pas à se stabiliser au-dessus de cette zone entre 0,9457 et 0,9530, la baisse pourrait se poursuivre vers la moyenne mobile à 200 périodes.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

