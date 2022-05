GBP/USD : La câble reste fragile

:

Les craintes de récession maintiennent la livre sous pression

La livre doit franchir 1,2638 pour respirer

La livre sterling est tombée à son plus bas niveau en séance face au dollar américain mercredi, après la publication d'un rapport d'un haut fonctionnaire sur les violations des mesures de confinement au bureau du Premier ministre britannique Boris Johnson à Downing Street.

Un manque de leadership est à blâmer pour la culture qui a conduit à l'organisation de fêtes illégales pendant les périodes d'isolement dues au coronavirus, selon le rapport du haut fonctionnaire Sue Gray.

Le rapport va accroître la pression politique sur M. Johnson, bien que les analystes restent concentrés sur le ralentissement de l'économie et l'inflation élevée depuis des décennies.

Les données publiées mardi ont montré un fort ralentissement de l'activité des entreprises britanniques en mai, l'indice composite flash des directeurs d'achat de S&P Global ayant chuté à son plus bas niveau depuis 15 mois, ce qui renforce les craintes de voir l'économie glisser vers la récession.

Les craintes concernant la fragilité de l'économie britannique semblent devoir maintenir la livre sterling sous pression après les données PMI beaucoup plus faibles que prévu.

PMI des services au Royaume Uni en données mensuelles :

Les opérateurs ont revu à la baisse les prévisions de hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE) après les données de mardi, les marchés monétaires tablant désormais sur un resserrement d'environ 120 points de base d'ici la fin de l'année.

L'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, a déclaré, dans une interview publiée mercredi, qu'il pensait qu'un resserrement supplémentaire était nécessaire, mais pas nécessairement vers une position "super restrictive".

La Banque d'Angleterre a relevé ses taux à quatre reprises depuis décembre, et les marchés tablent sur une nouvelle hausse de 25 points de base lors de la réunion de juin.

La livre doit franchir 1,2638 pour respirer

La livre contre dollar a rebondi profitant de la consolidation du dollar contre l’ensemble des devises. Cependant cette reprise reste limitée sous la moyenne mobile exponentielle à 34 périodes et la droite de résistance à 1,2638. Le franchissement de ce niveau permettrait d’envisager une hausse plus soutenue vers l’ancien support à 1,2974.

Cependant sous 1,2638, la tendance reste négative et la cassure des plus bas des deux dernières séances à 1,2470 relancerait la baisse avec un possible retour sur les plus bas récents à 1,2155 puis vers le support du mois de mai à 1,2080.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

