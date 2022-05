Morning Meeting Forex : Léger vent d’optimisme pour les devises à risque; EUR/CHF, une oblique haussière soutient à court terme l’euro

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 94 87,3 Canal baissier AUD/USD Neutre 0,7266 0,695 EUR/AUD Neutre 1,528 1,459 EUR/CHF Baissier 1,036 1,02 Rejet MM200 EUR/GBP Neutre 0,86 0,837 EUR/JPY Neutre 140 132,65 Canal baissier EUR/USD Baissier 1,064 1,034 GBP/JPY Neutre 161,86 155,6 GBP/USD Neutre 1,264 1,208 NZD/USD Neutre 0,653 0,592 Rebond USD/CHF Haussier 1,005 0,97 Correction de la hausse USD/CAD Neutre 1,339 1,2712 USD/JPY Haussier 135 126,95 Consolidation

Le dollar continue à se déprécier ce matin, les investisseurs réduisant les anticipations sur la poursuite de la hausse des taux d'intérêt américains, tout en espérant que l'assouplissement des mesures de restriction en Chine puisse aider la croissance mondiale et les devises des pays exportateurs.

Les contrats à terme sur actions américaines ont fortement rebondi au cours de la session asiatique et ont entraîné dans leur sillage les devises sensibles au risque de la région.

L'Aussie a gagné 3,8% en une semaine et demie. Le kiwi a atteint un sommet de trois semaines.

Le dollar américain semble, pour l'instant, perdre son élan haussier en suivant une petite reprise des obligations américaines qui a fait baisser les rendements au cours des dernières séances.

L'indice dollar américain, qui a augmenté d'environ 16 % pour atteindre son plus haut niveau depuis deux décennies au cours des 12 mois précédant la mi-mai, a perdu environ 2 % en une semaine.Cependant le billet vert reste au-dessus de son support à 102,24.

Le franc suisse, valeur refuge, a également progressé, conservant les gains importants réalisés la semaine dernière lorsqu'il est passé de la parité avec le dollar à environ 0,9716 par dollar.

L’optimisme qui souffle sur les marchés ce matin provient des nouvelles chinoises. Shanghai est en train de sortir de ses restrictions et la baisse inattendue des taux d'intérêt en Chine la semaine dernière a été considérée comme un signal indiquant que les autorités allaient soutenir la reprise.

La ville de 25 millions d'habitants prévoit de lever son confinement et de revenir à une vie plus normale à partir du 1er juin. En conséquence, le yuan a connu sa meilleure semaine depuis fin 2020 la semaine dernière et s'est raffermi à 6,6844 par dollar lundi.

La livre sterling a fait un bond de près de 2 % la semaine dernière, grâce à des données plus fortes que prévu sur la vente au détail.

La Reserve Bank of New Zealand devrait relever son taux de référence de 50 points de base mercredi. Le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale américaine est également attendu mercredi.

L’euro contre franc suisse a rejeté la moyenne mobile à 200 périodes à 6 reprises pendant le mois de mai limitant le rebond technique, débuté le 7 mars, dans une vague de baisse de moyen terme. Les cours sont repassés sous les moyennes mobiles de court terme à 13 et 34 périodes qui se retournent à la baisse.

Cependant pour valider une reprise baissière, l’euro contre franc suisse devra casser l’oblique de support puis le la droite horizontale à 1,0189. Dans ce cas la paire pourrait se diriger vers 1,0088 puis revenir sur la parité.

Tant que les cours restent au-dessus de l’oblique, la phase de consolidation reste d’actualité.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

