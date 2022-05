Morning Meeting Forex : La détente des taux apaise le dollar ; USD/JPY, la tendance reste haussière

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 94 87,3 Canal baissier AUD/USD Neutre 0,7054 0,695 EUR/AUD Neutre 1,528 1,459 EUR/CHF Baissier 1,0605 1,02 Rejet MM200 EUR/GBP Neutre 0,86 0,837 EUR/JPY Neutre 140 132,65 Canal baissier EUR/USD Baissier 1,064 1,034 GBP/JPY Neutre 164,3 155,6 Avallement baissier GBP/USD Neutre 1,264 1,208 NZD/USD Neutre 0,653 0,592 Rebond USD/CHF Haussier 1,005 0,9457 Correction de la hausse USD/CAD Neutre 1,339 1,2712 USD/JPY Haussier 135 126,95 Test support

Le dollar américain s'apprête à connaître sa pire semaine depuis début février face aux principales devises, plombé par un repli des rendements du Trésor après l'envolée vertigineuse de la monnaie de 10 % en 14 semaines.

L'indice du dollar, unité de mesure par rapport à six principales devises est en baisse de 1,42% sur la semaine, en passe de rompre une série de six semaines de gains. Vendredi dernier, il avait atteint son plus haut niveau depuis janvier 2003, à 104,91.

Même si les actions mondiales ont chuté cette semaine en raison des risques sur la croissance liés au resserrement monétaire agressif mené par la Réserve fédérale, et aux mesures de confinement strictes prises par la Chine pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, l'attrait du dollar en tant que valeur refuge a été éclipsé cette nuit par une baisse des rendements américains, les investisseurs se précipitant vers la sécurité des obligations du Trésor.

Le rendement de référence des obligations du Trésor à 10 ans est tombé jeudi à 2,772 %, son plus bas niveau depuis plus de trois semaines, après avoir atteint un sommet de plus de 3,2 % au début du mois.

D'autres monnaies refuges ont continué à se reprendre dans la nuit, alors que les indices boursiers se dirigeaient vers une septième baisse hebdomadaire, la plus longue jamais enregistrée.

Les actions asiatiques ont toutefois regagné un peu de terrain ce matin, soutenues par la réduction par la Chine d'un indice de référence clé pour les prêts afin d'amortir le ralentissement de son économie.

Le yen a légèrement progressé vendredi, se dirigeant vers une deuxième hausse hebdomadaire consécutive tandis que le franc suisse se dirige vers sa meilleure semaine depuis mars 2020.

Les investisseurs craignent de plus en plus que la Fed et les autres banques centrales n'aient pris du retard dans la lutte contre l'inflation galopante et qu'elles doivent se montrer de plus en plus agressives dans le resserrement de leur politique, ce qui aura pour conséquence de pénaliser l'économie.

La guerre en Ukraine ne montre aucun signe d'apaisement, ce qui assombrit les perspectives d'une inflation induite par les prix des matières premières.

La Chine ne sait toujours pas comment sortir de l'isolement dû au coronavirus, ce qui risque d'accroître les pressions sur les prix à l'échelle mondiale, même si Shanghai s'apprête à autoriser davantage d'entreprises dans les zones sans coronavirus à reprendre leurs activités normales à partir de début juin et que ses ports fonctionnent désormais à 90 % de leur capacité.

Les devises des Antipodes ont été soutenues par les signes de réouverture chez leur principal partenaire commercial, l'Aussie ayant gagné 1,24 % cette semaine et le kiwi 1,51 %.

Le dollar contre yen se situe dans une phase de consolidation horizontale depuis son sommet annuel touché à 2 reprises sur 131,35. La tendance reste toutefois haussière au-dessus de 126,95, support horizontal.

La fin de cette respiration du dollar sera donnée par le franchissement de la résistance avec comme objectif 135,00, plus haut de 2002.

A l’inverse une rupture de 126,95 pourrait donner lier à une correction vers le retracement Fibonacci de 38,2% à 124,50.

Evolution du dollar yen en données quotidiennes :

