Morning Meeting Forex : Rebond des devises à risque ; EUR/USD, la reprise jusqu’où ?

Une légère brise positive souffle sur les devises à risque

EUR/USD : Le potentiel du rebond reste limité

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 94 87.3 AUD/USD Baissier 0.7054 0.677 EUR/AUD Neutre 1.528 1.459 EUR/CHF Neutre 1.0605 1.036 MM200 en résistance EUR/GBP Neutre 0.86 0.837 EUR/JPY Neutre 140 132.65 Canal baissier EUR/USD Baissier 1.064 1.034 Rebond GBP/JPY Neutre 164.3 155.6 GBP/USD Baissier 1.264 1.208 Rebond NZD/USD Baissier 0.653 0.592 Résistance intermédiare 0,6380 USD/CHF Haussier 1.005 0.8457 Consolidation USD/CAD Neutre 1.339 1.2712 Taux d'inflation CAD cet après midi USD/JPY Neutre 135 126.95 Consolidation

Une légère brise positive souffle sur les devises à risque

La livre et l'euro ont conservé mercredi la plupart de leurs gains de la veille, les espoirs d'un assouplissement des fermetures en Chine et la hausse des ventes au détail aux États-Unis ayant poussé les investisseurs vers des actifs plus risqués et nui au dollar, valeur refuge.

La monnaie commune européenne a touché 1,0564 USD au début des échanges en Asie, son plus haut niveau en une semaine, après avoir augmenté de 1,1 % au cours de la nuit, sa plus grande journée de gains en pourcentage depuis mars.

La livre sterling a atteint un sommet de deux semaines à 1,2501 USD dans la nuit, après avoir augmenté de 1,4 % mardi, suite à des données indiquant que le taux de chômage en Grande-Bretagne a atteint son plus bas niveau en 48 ans.

La devise britannique s’est par la suite repliée après la publication d’un chiffre de l’inflation au plus haut depuis 1982 mais plus bas que les anticipations des opérateurs. L'indice des prix à la consommation britannique est ressorti à 9% en glissement annuel en avril mais légèrement inférieur aux attentes de 9,1%.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré lundi que la poussée actuelle de l'inflation était le plus grand défi de la banque centrale depuis son indépendance en 1997.

La livre a été stimulée par le très bon rapport sur l'emploi d'hier, et en plus de cela, il y a eu une légère amélioration du sentiment général de risque sur les marchés financiers, grâce à des nouvelles positives en Chine sur les fermetures et des données solides aux États-Unis.

Shanghai a connu mercredi un quatrième jour consécutif sans nouvelles infections en dehors des zones soumises aux mesures de confinement les plus strictes, les habitants attendant un assouplissement des règles prévu pour le 1er juin.

Les ventes au détail aux États-Unis ont fortement augmenté en avril, les consommateurs ayant acheté davantage de véhicules automobiles dans un contexte d'amélioration de l'offre et de hausse des dépenses dans les restaurants.

EUR/USD : Le potentiel du rebond reste limité

L’euro a poursuivi son rebond depuis le support correspondant au plus bas de Janvier 2017. Le franchissement de l’ancien support à 1,0480 a provoqué une accélération qui lui a permis de dépasser la moyenne mobile exponentielle à 13 périodes. L’objectif potentiel se situe sur 1,0640.

Cependant sous ce dernier seuil et sous la moyenne mobile descendante à 34 périodes, la tendance reste baissière et le support à 1,0340 pourrait être à nouveau testé. Une cassure exposerait l’euro dollar à une baisse vers la parité.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

